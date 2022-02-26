Где-то в параллельной вселенной пернатые делали ставки на щенячьих боях

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Когда на ринге встретились два отчаянных бойца!
Два очень воинственных щенка решили выяснить отношения прямо перед жителями курятника. Пернаты все время заинтересованно следили за развитием событий и переживали за участников драки, но благоразумно в конфликт не вмешивались.
Делайте ставки, господа...
Хлеба, точнее, пшена и зрелищ!
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