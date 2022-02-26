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Где-то в параллельной вселенной пернатые делали ставки на щенячьих боях

Где-то в параллельной вселенной пернатые делали ставки на щенячьих боях (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2022 15:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бой   видео   куры   ринг   собаки   
740
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Когда на ринге встретились два отчаянных бойца!

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Метки: Юмор   бой   видео   куры   ринг   собаки   
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2  комментария
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7k
TheDimking 2 часа назад
Курки просто ждут, кого можно заклевать насмерть. Потомки динозавров очень любят сырое мясо.
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14k
Вася 2 часа назад
отчаянное виляние хвостиком - плюс сто к победе
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