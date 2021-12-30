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Пока тёплый: неудачная попытка разыграть собак

Пока тёплый: неудачная попытка разыграть собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 08:48
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   пылесос   розыгрыш   собаки   
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Молодой человек увидел в интернете, как парень разыгрывает собаку с помощью пылесоса и решил подшутить подобным образом над своими питомцами. Однако собаки не стали нападать на шланг как овчарка в первом ролике, а поступили несколько иначе.
Реанимационные мероприятия пошли не по плану.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   пылесос   розыгрыш   собаки   
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bigkoss 24 минуты назад
Ну правильно, пока теплый не мертвый
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