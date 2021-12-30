Пока тёплый: неудачная попытка разыграть собак

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Молодой человек увидел в интернете, как парень разыгрывает собаку с помощью пылесоса и решил подшутить подобным образом над своими питомцами. Однако собаки не стали нападать на шланг как овчарка в первом ролике, а поступили несколько иначе.
Реанимационные мероприятия пошли не по плану.
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