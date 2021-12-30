Пока тёплый: неудачная попытка разыграть собак

Молодой человек увидел в интернете, как парень разыгрывает собаку с помощью пылесоса и решил подшутить подобным образом над своими питомцами. Однако собаки не стали нападать на шланг как овчарка в первом ролике, а поступили несколько иначе.

2021-12-30T08:48:21+03:00