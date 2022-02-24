Дай: малыш с аппетитом смотрит на грудь подруги матери

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Женщина пришла в гости к своей подруге и решила подержать на руках её сына. Увидев пышные формы женщины, мальчик не смог скрыть эмоций.
Мать мальчика сняла его забавную реакцию на грудь. Женщина уточнила, что он не на грудном вскармливании.
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