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Дай: малыш с аппетитом смотрит на грудь подруги матери

Дай: малыш с аппетитом смотрит на грудь подруги матери (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2022 14:02
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   грудь   
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Женщина пришла в гости к своей подруге и решила подержать на руках её сына. Увидев пышные формы женщины, мальчик не смог скрыть эмоций.
Мать мальчика сняла его забавную реакцию на грудь. Женщина уточнила, что он не на грудном вскармливании.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   грудь   
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4  комментария
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26k
Батончик с маком Полчаса назад
Для него это еда
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3k
Григорий Бабкин 4 минуты назад
Мужи-ик!
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10k
Cornho 17 минут назад
Опять школоло развлекается?

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Alex 22 минуты назад
Как я его понимаю
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Mr.Adamson

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