Предложение, которое запомнится надолго

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Парень решил сделать предложение руки и сердца своей второй половинке. Младшая сестра девушки снимала радостный момент и прокомментировала происходящее в кадре.
И действительно. Видео необходимо смотреть со звуком.
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