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Предложение, которое запомнится надолго

Предложение, которое запомнится надолго (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2022 10:57
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   предложение   прикол   сестра   
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Парень решил сделать предложение руки и сердца своей второй половинке. Младшая сестра девушки снимала радостный момент и прокомментировала происходящее в кадре.
И действительно. Видео необходимо смотреть со звуком.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   дети   предложение   прикол   сестра   
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4  комментария
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24k
Киры4 2 часа назад
Хороший тролль ростёт, это видео они на долго запомнят)))
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14k
Valiko 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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50k
smakido 52 минуты назад
Посмотрим, что она скажет эдак через 10 лет!
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32k
Седой Час назад
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