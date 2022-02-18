Обнимашки: любопытный тюлень улёгся рядом с фотографом

371
1
1
Фотограф дикой природы снимала пингвинов, когда ей заинтересовался молодой тюлень. Животное подползло к лежащей на снегу женщине и положило голову ей на спину.
Тюлень, который знает, как правильно знакомиться с девушками на пляже
Фотограф отреагировала на своеобразные объятия смехом и стала наблюдать за животным. Вскоре к женщине подползли ещё двое детенышей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Очаровательные выдры-попрошайки
- Очень впечатлительный щенок
- Забавный пёс боится выходить на лёд
- Внезапное нападение недовольного кота на хозяина
- С дороги: пёс спешит на помощь другу
25
Понравилось25
Новости партнёров