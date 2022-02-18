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Обнимашки: любопытный тюлень улёгся рядом с фотографом

Обнимашки: любопытный тюлень улёгся рядом с фотографом (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 09:04
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   милота   прикол   тюлень   фотограф   
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Фотограф дикой природы снимала пингвинов, когда ей заинтересовался молодой тюлень. Животное подползло к лежащей на снегу женщине и положило голову ей на спину.

Тюлень, который знает, как правильно знакомиться с девушками на пляже

Фотограф отреагировала на своеобразные объятия смехом и стала наблюдать за животным. Вскоре к женщине подползли ещё двое детенышей.

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Метки: Реакция   видео   животные   милота   прикол   тюлень   фотограф   
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4k
Макс73 Час назад
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umorist Полчаса назад
Приняли в семью)))
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626
Антон Час назад
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4k
Outcast 2 часа назад
Лучше бы поостерёгся фотограф, тюлени в этом плане не особо разборчивы.
Ссылка youtu.be
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