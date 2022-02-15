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Забавный пёс боится выходить на лёд

Забавный пёс боится выходить на лёд (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 09:54
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   Реакция   видео   животные   лёд   прикол   собака   
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Во время путешествия хозяин решил вывести своего пса на толстый лёд водоема. Однако четвероногий друг человека оказался не готов к прогулке.

Я не трус, но я боюсь

У пса сработал инстинкт самосохранения и он до последнего момента отказывался выходить на лёд с трещинами.

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Метки: Курьезы   Реакция   видео   животные   лёд   прикол   собака   
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b1r1da Час назад
Пес умнее людей. Знает что на лед выходить опасно.
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