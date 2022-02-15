Забавный пёс боится выходить на лёд

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Во время путешествия хозяин решил вывести своего пса на толстый лёд водоема. Однако четвероногий друг человека оказался не готов к прогулке.
Я не трус, но я боюсь
У пса сработал инстинкт самосохранения и он до последнего момента отказывался выходить на лёд с трещинами.
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