Как тюлени спят под водой

Сон играет огромную роль в жизни всех живых существ и им нельзя пренебрегать. А вы знали, что тюлени спят под водой? Вот как это выглядит со стороны.
Сон играет огромную роль в жизни всех живых существ. Во сне мы восстанавливаем свои силы, обрабатываем информацию, вырабатываем иммунитет и многое другое. Но самое интересное то, как мы спим. Ведь каждый живой вид выработал свой уникальный и неповторимый метод сна.
Тюлени, например, могут спать и на суше, и в воде. Особенно интересно выглядит их сон под водой. Они находят удобное и спокойное место, закрывают один глаз и так спят, периодически следя за окружающей обстановкой.
Источник:
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