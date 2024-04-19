Как тюлени спят под водой

Сон играет огромную роль в жизни всех живых существ. Во сне мы восстанавливаем свои силы, обрабатываем информацию, вырабатываем иммунитет и многое другое. Но самое интересное то, как мы спим. Ведь каждый живой вид выработал свой уникальный и неповторимый метод сна.

Тюлени, например, могут спать и на суше, и в воде. Особенно интересно выглядит их сон под водой. Они находят удобное и спокойное место, закрывают один глаз и так спят, периодически следя за окружающей обстановкой.