Любитель романтики, у которого не задался день

Мужчина решил порадовать свою вторую половинку и купил ей цветов и другие подарки. Однако донести всё в целости и сохранности оказалось не так уж и просто. А как прошел ваш День всех влюбленных?

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Шансы на удачное окончание вечера заметно убавились.