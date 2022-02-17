FISHKINET
Сообщество Юмор 14036 постов • 2822 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Любитель романтики, у которого не задался день

Любитель романтики, у которого не задался день (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: День всех влюбленных   День святого Валентина   в мире   видео   неудача   фейл   цветы   
558
1
1
Мужчина решил порадовать свою вторую половинку и купил ей цветов и другие подарки. Однако донести всё в целости и сохранности оказалось не так уж и просто. А как прошел ваш День всех влюбленных?
Шансы на удачное окончание вечера заметно убавились.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: День всех влюбленных   День святого Валентина   в мире   видео   неудача   фейл   цветы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Киры4 Час назад
Это не любитель, это проф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 5 минут назад
вот это не прухааааа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
uehl 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
dima423 Час назад
если он девушке интересен то ей пох на его эти романтические приблуды... и пивка с удовольствием с ним попьет, причем сама купит) и даст без проблем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mowgley Час назад
Е@ать ты невезучий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Встреча с тиктокером на дороге Встреча с тиктокером на дороге Предновогодняя боль хозяйки Предновогодняя боль хозяйки Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати Букет оказался слишком тяжёлым Букет оказался слишком тяжёлым Болезненное падение девушки и её матери Болезненное падение девушки и её матери
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

601148



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину
1
124
"Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение...
В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя
1
187
В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя
Набирающие популярность в сообществах
Отчимы убивают, избивают и доводят до суицида детей, пока матери хватаются за своё "женское счастье"
0
25
Отчимы убивают, избивают и доводят до суицида детей, пока матери хватаются за своё...
Позитивная подборка братьев меньших
0
8
Позитивная подборка братьев меньших
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В свете последних событий
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#картинки#дтп#автомобили#Приколы#автомир#Украина#пекин
#Юмор#ватермарк#факты#Ynews#подборка#кино#история#дети#комментарии#сатира
#прикол#животные#Россия#в мире#интересное#забавно#аварии#авто аварии#природа#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться