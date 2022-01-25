Болезненное падение девушки и её матери

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Установленная возле входа в дом камера наблюдения запечатлела падение двух женщин. Девушка вышла из дома и начала бодро спускаться по ступенькам, как вдруг поскользнулась и упала. Женщина услышала крики дочери и поспешила на помощь. Ей также не удалось избежать падения.
Одна из женщин получила сотрясение мозга, а вторая как минимум ушибла копчик.
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