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Болезненное падение девушки и её матери

Болезненное падение девушки и её матери (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 12:02
Метки: в мире   видео   гололёд   люди   неудача   падение   скользко   фейл   
830
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Установленная возле входа в дом камера наблюдения запечатлела падение двух женщин. Девушка вышла из дома и начала бодро спускаться по ступенькам, как вдруг поскользнулась и упала. Женщина услышала крики дочери и поспешила на помощь. Ей также не удалось избежать падения.
Одна из женщин получила сотрясение мозга, а вторая как минимум ушибла копчик.

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Метки: в мире   видео   гололёд   люди   неудача   падение   скользко   фейл   
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15  комментариев
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6k
ДеониS 2 часа назад
"крики дочери" да это вопль
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3k
Pravda 6 минут назад
Дочка - тварь беспомощная
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3k
Дмитрий 42 минуты назад
про сотрясение мозга я сомневаюсь, его там нет
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8k
Hunson Abadeer 49 минут назад
Мамашка после падения тактично ретировалась, позабыв о дочурке
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29k
Игорь 54 минуты назад
Свой дом - это не только прелести владения и наслаждение уединением, это ещё и постоянные проблемы с поддержанием хозяйства в должном состоянии.
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3k
Едондер пуп Час назад
Вот вроде нехорошо смеяться, но...
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5k
au3 Час назад
Жаль не удалось послушать мысли матери
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15k
Alex 2 часа назад
Болезненное падение девушки и её материПосмотреть
Болезненное падение девушки и её матери
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398
Nevad Black 2 часа назад
вот дура то какая! еще и мать подставила
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Nevad Black 2 часа назад
какого кобчика она ушибла? нет на видео больше никого
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