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Инструктор зацепился за параплан и чуть не погиб

Инструктор зацепился за параплан и чуть не погиб (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 12:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Чили   в мире   видео   инструктор   параплан   экстрим   
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Недалеко от города Пуэнте-Альто в Чили инструктор не успел вовремя отпустить параплан и вместе с пилотом и туристкой поднялся в воздух. Любительница острых ощущений запечатлела непродолжительный полёт мужчины.
Параплан подняло в воздух порывом ветра в тот момент, когда пилот и туристка готовились к полету. Инструктор отцепился на небольшой высоте и остался цел и невредим.

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Метки: Чили   в мире   видео   инструктор   параплан   экстрим   
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Hallo FreeSpace Полчаса назад
как это он так зацепился ?
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