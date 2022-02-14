Инструктор зацепился за параплан и чуть не погиб

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Недалеко от города Пуэнте-Альто в Чили инструктор не успел вовремя отпустить параплан и вместе с пилотом и туристкой поднялся в воздух. Любительница острых ощущений запечатлела непродолжительный полёт мужчины.
Параплан подняло в воздух порывом ветра в тот момент, когда пилот и туристка готовились к полету. Инструктор отцепился на небольшой высоте и остался цел и невредим.
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