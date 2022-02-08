В Подмосковье парни украли дорогостоящий кофейный аппарат

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В торговом центре в подмосковных Мытищах парням настолько понравился кофе из кофейного автомата, что они решили украсть аппарат. По всей видимости, так они истолковали фразу «кофе навынос».
Владелец кофейни самообслуживания поделился подробностями:
"Откровенно наглые бородачи. Средь бела дня решили вынести машину. Свою операцию они не спеша провернули на глазах посетителей и продавцов: как будто сотрудники сервисного центра забрали аппарат в ремонт. Непонятно, куда смотрели охранники. Сейчас эти находчивые ребята объявлены в розыск."
Стоимость аппарата составляет более 150 тысяч рублей.
"Откровенно наглые бородачи. Средь бела дня решили вынести машину. Свою операцию они не спеша провернули на глазах посетителей и продавцов: как будто сотрудники сервисного центра забрали аппарат в ремонт. Непонятно, куда смотрели охранники. Сейчас эти находчивые ребята объявлены в розыск."
Стоимость аппарата составляет более 150 тысяч рублей.
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Метки: Подмосковье видео кофе кофейный аппарат кража мытищи
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А где вы их думали увидеть?? Не на заводе же за станком... ))))