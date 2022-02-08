FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5714 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
В Подмосковье парни украли дорогостоящий кофейный аппарат

В Подмосковье парни украли дорогостоящий кофейный аппарат (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 09:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   видео   кофе   кофейный аппарат   кража   мытищи   
347
1
1
В торговом центре в подмосковных Мытищах парням настолько понравился кофе из кофейного автомата, что они решили украсть аппарат. По всей видимости, так они истолковали фразу «кофе навынос».
Владелец кофейни самообслуживания поделился подробностями:

"Откровенно наглые бородачи. Средь бела дня решили вынести машину. Свою операцию они не спеша провернули на глазах посетителей и продавцов: как будто сотрудники сервисного центра забрали аппарат в ремонт. Непонятно, куда смотрели охранники. Сейчас эти находчивые ребята объявлены в розыск."

Стоимость аппарата составляет более 150 тысяч рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Подмосковье   видео   кофе   кофейный аппарат   кража   мытищи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Сергей 2 часа назад
Будут в ауле баранье дерьмо молоть и заваривать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Григорий 18 минут назад
Для полноты образа не хватает красных мокасин. Но уверен, что грузят в заниженную Приору.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
kapas007 22 минуты назад
Это не парни, это чурки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Полчаса назад
Когда сказал "Хороший кофе, надо брать"- а ты Ушат Рулонов, понял это буквально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex 40 минут назад
Интересно, бородатые лица без национальности, что-то кроме воровать умеют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pashuta 49 минут назад
Козлобородые без национальности?? ))
А где вы их думали увидеть?? Не на заводе же за станком... ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Andrei 56 минут назад
Вертикальная съёмка горизонтального монитора - это пять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей Ма-С Час назад
опять "неназываемые"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
S400 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SuperTroll 2 часа назад
По законам Карана обрубить копытцы, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Опаньки 2 часа назад
где то открывается шаурмичная ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 2 часа назад
чуркабесы не имеют национальности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады Кража батареи из подъезда пошла не по плану Кража батареи из подъезда пошла не по плану Миссия провалена: пёс пойман на краже корма Миссия провалена: пёс пойман на краже корма Бабушка сорвала маску с магазинного вора Бабушка сорвала маску с магазинного вора Неудачная кража велосипеда Неудачная кража велосипеда Девушка разгромила подъезд в Мытищах Девушка разгромила подъезд в Мытищах
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

713886



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый
6
276
28 простых правил безопасности, которые должен знать каждый
Набирающие популярность в сообществах
Связь сезона и болезней
0
1
Связь сезона и болезней
Совпадение?
2
31
Совпадение?
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Отличное начало: сборная России возглавляет медальный зачет Олимпиады
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#картинки#Ynews#СССР#Приколы#фотографии#страна#наука
#фото#факты#история#Спорт#Россия#США#Олимпиада-2022#авто аварии#автомобили#новости
#интересно#прикол#интересное#ватермарк#дтп#аварии#познавательно#подборка#комментарии#норвегия

На что жалуетесь?

Вернуться