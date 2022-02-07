Рабочие, которые совсем не думают о технике безопасности

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Герои видео, кажется, забыли о технике безопасности. Они бросили вызов здравому смыслу и теперь могут адаптироваться к любой ситуации.
Техника безопасности покинула чат
Почти полторы минуты стресса и мокрых ладошек. Текучка кадров у них, наверное, высокая...
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Из шоу Бенни Хила?
Опасно? Так все опасно. Я сегодня шел по тротуару, там лед. Мог ведь и упасть! Надо было видео снять.