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Рабочие, которые совсем не думают о технике безопасности

Рабочие, которые совсем не думают о технике безопасности (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 12:30
Сообщество : Строитель
Метки: видео   прикол   рабочие   риск   стриотельство   техника безопасности   экстрим   
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Герои видео, кажется, забыли о технике безопасности. Они бросили вызов здравому смыслу и теперь могут адаптироваться к любой ситуации.

Техника безопасности покинула чат

Почти полторы минуты стресса и мокрых ладошек. Текучка кадров у них, наверное, высокая...

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Метки: видео   прикол   рабочие   риск   стриотельство   техника безопасности   экстрим   
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693
Трям Час назад
Зачем лишнее писать?
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19k
Luc72 Полчаса назад
А где музыка наложенная?
Из шоу Бенни Хила?
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1k
Медвед 58 минут назад
Это один из эпизодов моих снов, когда я падаю вместе с этой конструкцией и просыпаюсь в ужасе.
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63k
физраствор. Час назад
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6k
Максим 2 часа назад
А зачем одно и тоже фото дважды? Или если не дублировать, то место этому шедевру в Солянке?
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