Зато в центре: интерьер старой коммуналки в Санкт-Петербурге и вид из её окон

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Девушка показала, как выглядит коммунальная квартира в историческом здании в центре Санкт-Петербурга. Из окна дома открывается вид на оживлённый проспект и крупный торговый центр.
Здание расположено напротив торгового центра «Галерея» у метро «Площадь Восстания» в центре Северной столицы.
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