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Зато в центре: интерьер старой коммуналки в Санкт-Петербурге и вид из её окон

Зато в центре: интерьер старой коммуналки в Санкт-Петербурге и вид из её окон (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 08:34
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   коммуналка   коммунальная квартира   санкт-петербург   
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Девушка показала, как выглядит коммунальная квартира в историческом здании в центре Санкт-Петербурга. Из окна дома открывается вид на оживлённый проспект и крупный торговый центр.
Здание расположено напротив торгового центра «Галерея» у метро «Площадь Восстания» в центре Северной столицы.

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Метки: видео   коммуналка   коммунальная квартира   санкт-петербург   
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5  комментариев
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8k
Ном-Номыч 22 минуты назад
жить в центре это постоянно нюхать выхлопы и жить в шуме. Зато красиво, да
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42k
dima423 17 минут назад
странно что еще не продана и не переделана)
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4k
Горожанин 24 минуты назад
Зае...бись!
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9k
Izrin Maria 38 минут назад
Шумновато там.
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Mr.Adamson

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