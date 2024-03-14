Пушистые мастера боевых искусств

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Коты - это настоящие мастера смешанных боевых искусств. Перед вами подборка забавных роликов, в которых котики выполняют различные приёмы.
Осталось только придумать название для их стиля боя.
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*хорошая идея кстати бои кошаков в замедленном действии поснимать..ролики будут пользоваться успехом.