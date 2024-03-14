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Сообщество Без кота и жизнь не та 2131 пост • 506 подписчиков подписаться
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Пушистые мастера боевых искусств

Пушистые мастера боевых искусств

Автор:
14 марта 2024 07:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Спорт   бой   животные   кот   приём   
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Коты - это настоящие мастера смешанных боевых искусств. Перед вами подборка забавных роликов, в которых котики выполняют различные приёмы.

Осталось только придумать название для их стиля боя.

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Метки: Видео   Прикол   Спорт   бой   животные   кот   приём   
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1  комментарий
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☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
в 3 раунде массы не хватило у котейки)
*хорошая идея кстати бои кошаков в замедленном действии поснимать..ролики будут пользоваться успехом.
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