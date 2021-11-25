Если бы Данила Багров попал в мир игры Cyberpunk 2077

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Автор YouTube-канала Nikten поместил главного героя фильмов "Брат" Данилу Багрова в мир игры Cyberpunk 2077. В опубликованном видео Данила гуляет по мегаполису Найт-Сити, общается с мирными жителями и участвует в драках и других конфликтах с представителями банд.
Пользователи сети положительно оценили ролик и отметили, что автор отлично вписал Данилу в события игры.
В видео присутствует ненормативная лексика.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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