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Если бы Данила Багров попал в мир игры Cyberpunk 2077

Если бы Данила Багров попал в мир игры Cyberpunk 2077 (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2021 08:25
Сообщество : Игромир
Метки: cyberpunk 2077   Данила Багров   Сергей Бодров   брат 2   видео   игра   кино   прикол   фильм   
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Автор YouTube-канала Nikten поместил главного героя фильмов "Брат" Данилу Багрова в мир игры Cyberpunk 2077. В опубликованном видео Данила гуляет по мегаполису Найт-Сити, общается с мирными жителями и участвует в драках и других конфликтах с представителями банд.
Пользователи сети положительно оценили ролик и отметили, что автор отлично вписал Данилу в события игры.

В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: cyberpunk 2077   Данила Багров   Сергей Бодров   брат 2   видео   игра   кино   прикол   фильм   
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Михаил Сметанкин 5 минут назад
А действительно! Что было бы, если бы у ГГ вместо Сильверхенда была энграмма Данилы?
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