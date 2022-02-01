Перестрелкой закончилась разборка гопников из-за неправильно поставленной речи

Семеро мужчин ночью у подъезда яростно выясняли отношения. Пытаясь переубедить друг друга в том, кто прав, начали цепляться к манере речи. Один из участников конфликта пытался донести свою мысль и без конца запинался. Это взбесило его соперника, который дотошно пытался призвать противника "разговор поставить правильно". Однако его соперник был не обучаем, и после споров "моя речь правильная - нет неправильная" нервная система дворового логопеда не выдержала и он начал стрелять.

Выстрелы на время успокоили горячие головы, мужчины разбежались в сторону, однако, когда залп прекратился, атака началась снова. С воплями: "Что, патроны закончились?" отбежавшие парни начали снова атаковать противников и начали палить из своих пистолетов. Женский крик на заднем фоне никого не остановил, но толпа начала разбегаться. Напоследок один из психованных наорал на очевидца, снимавшего всё это на видео, за что тот не остался в долгу и пригрозил хулигану. Полиция начала проверку, информация о пострадавших уточняется, предположительно в одного из мужчин попало три пули. Тот случай, когда человек с виду - гопник, но в душе логопед.