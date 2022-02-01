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Перестрелкой закончилась разборка гопников из-за неправильно поставленной речи

Перестрелкой закончилась разборка гопников из-за неправильно поставленной речи (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 22:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Энгельс   гопники   неправильная речь   перестрелка   разборки   хулиганы   
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Группа парней в Энгельсе пыталась решить какой-то конфликт словесно, однако стрелять начали из-за спора, у кого правильно поставлена речь.
Семеро мужчин ночью у подъезда яростно выясняли отношения. Пытаясь переубедить друг друга в том, кто прав, начали цепляться к манере речи. Один из участников конфликта пытался донести свою мысль и без конца запинался. Это взбесило его соперника, который дотошно пытался призвать противника "разговор поставить правильно". Однако его соперник был не обучаем, и после споров "моя речь правильная - нет неправильная" нервная система дворового логопеда не выдержала и он начал стрелять.
Выстрелы на время успокоили горячие головы, мужчины разбежались в сторону, однако, когда залп прекратился, атака началась снова. С воплями: "Что, патроны закончились?" отбежавшие парни начали снова атаковать противников и начали палить из своих пистолетов. Женский крик на заднем фоне никого не остановил, но толпа начала разбегаться. Напоследок один из психованных наорал на очевидца, снимавшего всё это на видео, за что тот не остался в долгу и пригрозил хулигану. Полиция начала проверку, информация о пострадавших уточняется, предположительно в одного из мужчин попало три пули. Тот случай, когда человек с виду - гопник, но в душе логопед.

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Метки: Энгельс   гопники   неправильная речь   перестрелка   разборки   хулиганы   
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dmitry 2 часа назад
Хорошая новость. Эдак скоро стрельба будет начинаться из-за спора о неоднозначной семантике в произведениях Гете.
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188
KS 9 минут назад
Тут в каментах примерно та же херня происходит, все готовы дое*аться до речи, пока только стрелять через интернет друг в друга не могут
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4k
Кистень Полчаса назад
НатравИте их на Андрюшу Малахова!!!
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14
S400 51 минуту назад
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14
S400 53 минуты назад
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27k
Григорий 55 минут назад
- Клянусь аллахом! В принципе это все, что мы и ожидали услышать.
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22k
pssst 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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252
Никита pssst Полчаса назад
Блин, сначала вроде смешно было, а после последней фразы загрустил.
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14
S400 56 минут назад
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2k
Сладких снов Час назад
За базар ответил! А нехрен было маслята патронами фенить!
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5k
Leo Sun 2 часа назад

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13k
net 2 часа назад
Больше всех уважения себя и своего мнения требует всякое мудачье.
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4k
Очень Злой 2 часа назад
Кружок филологов?
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Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Похоже на дешевую постанову,как и все посты автора
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