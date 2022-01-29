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Вот это поворот!

Вот это поворот! (1 видео)

Автор:
29 января 2022 17:15
Сообщество : Криминал
Метки: негативы   прокуратура   самара   

22 декабря прошлого года в овраге недалеко от села Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружили двух детей мальчика 8 лет и девочку 5 лет.

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По информации Телеграмм-канала "Семейный фронт", год назад отец этих детей, Александр Зайцев, обратился к юристу Владимиру Герасимову со следующей проблемой. Дети уже длительное время проживали с ним, но алименты он продолжал платить.
Отец детей хотел лишить мать родительских прав и прекратить выплату алиментов.
Насчет возможности лишения юрист сомневался, а вот за отмену алиментов он взялся.
Решено было действовать в два этапа. Этап первый - определение место жительства детей с отцом, поскольку они уже длительное время проживали с ним, а мамо где то болталась, данный шаг не вызывал беспокойства. Шаг второй - после определения места жительства отмена алиментов.

Но все пошло не так уже на первом шаге. Более того, за каким то хреном в процесс вмешалась прокуратура, хотя они не обязаны участвовать в процессах по определению места жительства детей при раздельном проживании родителей.

Результат - иск отклонен, место жительства детей определено с матерью. Детей у отца изъяли в июне.

Маманя долго время моталась с детьми по разным адресам, вывозила детей то в Саратов, то в Энгельс, то куда-то к знакомым.

А 22 декабря уже душила их шарфом и выкидывала тела в овраг.

Я очень надеюсь, что у сотрудников опеки и прокуратуры, которые участвовали в процессе, не испортился аппетит, они хорошо спят и вообще прекрасно себя чувствуют. Всем им благ и здоровья! Успехов на профессиональном поприще! Надо и дальше защищать права матерей, жизнь и здоровье детей!

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Метки: негативы   прокуратура   самара   
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9k
*Сергей* 2 часа назад
Это просто пипец какой-то
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4k
livaneth 13 минут назад
У сотрудников опеки и прокуратуры, которые участвовали в процессе, не испортился аппетит, они хорошо спят и вообще прекрасно себя чувствуют потому, что они просто сделали свою работу - собрали документы и передали в суд.
А вот у судьи можно спросить, почему не было принято во внимание, что
дети уже длительное время проживали с отцом, а мамо где то болталась.
Приговор суда - это обычно длинный текст, в формулировках.....на основании того, что.........и приняв во внимание, что...........суд постановил.....
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21k
Matrosskin 36 минут назад
Ну а что ? Мы живём в мире победившего матриархата по факту. Просто сравните две новости: - "Мужик дал поджопника ребёнку " - аааа ! Судить, садить, изверг. Заодно и на педофилию проверить, а то кто знает.
- "Баба влепила поджопника ребёнку" - ну она же мать, она знает что лучше, родишь - поймёшь.
Во главу угла поставили "ребёнок должен жить с матеррью" . А с хрена ли ? Ребёнок должен жить с тем, с кем ему лучше , в том числе и физически , и морально, и финансово.
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215
Null Dev Час назад
Отсутствие ПЕРСОНАЛЬНОЙ ответственности приводит именно к таким, печальным результатам. Прокурорских, судью и ответственных из опеки, за такое надо посадить на кол. В зависимости от их вовлечённости и вины, на кол толще или тоньше...
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2k
Роман Гамзалиев Час назад
По мне это у нее с башкой были проблемы с самого начала, тут вопрос к отцу чем он думал когда в жены такое брал . У меня друг похож на него , все делает другим местом , а потом всю жизнь решает проблемы : развод/имущество/детей.
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274
Павел Попов Час назад
У меня нет слов. Какой нужно быть бесчеловечной особью, чтобы вот так просто лишить своих же детей жизни - удушить шарфом. Они доверяют тебе, смотрят испуганными глазами с одним вопросом - "За что?". Что у человека в голове в это время? Радом стоит второй ребенок и смотрит, как мама расправляется с первым.
Это переворачивает мою картину жизни напрочь...
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16k
sssss3 Час назад
А если взять случай убийства детей отцом, ты завизжишь -
=============Я очень надеюсь, что у сотрудников опеки и прокуратуры, которые участвовали в процессе, не испортился аппетит, они хорошо спят и вообще прекрасно себя чувствуют. Всем им благ и здоровья! Успехов на профессиональном поприще! Надо и дальше защищать права отцов, жизнь и здоровье детей!=============
Весьма беспроигрышный вариант визжания.....
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6k
Shade116 Час назад
Надеюсь все эти люди, причастные к этому делу, так же сгниют во овраге
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2k
Иван 2 часа назад
Это про 90-тые?
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1k
vitstd 2 часа назад
На куя на САЙТЕ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ выкладывать криминальные хроники???
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