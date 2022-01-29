По информации Телеграмм-канала "Семейный фронт", год назад отец этих детей, Александр Зайцев, обратился к юристу Владимиру Герасимову со следующей проблемой. Дети уже длительное время проживали с ним, но алименты он продолжал платить. Отец детей хотел лишить мать родительских прав и прекратить выплату алиментов. Насчет возможности лишения юрист сомневался, а вот за отмену алиментов он взялся. Решено было действовать в два этапа. Этап первый - определение место жительства детей с отцом, поскольку они уже длительное время проживали с ним, а мамо где то болталась, данный шаг не вызывал беспокойства. Шаг второй - после определения места жительства отмена алиментов. Но все пошло не так уже на первом шаге. Более того, за каким то хреном в процесс вмешалась прокуратура, хотя они не обязаны участвовать в процессах по определению места жительства детей при раздельном проживании родителей. Результат - иск отклонен, место жительства детей определено с матерью. Детей у отца изъяли в июне. Маманя долго время моталась с детьми по разным адресам, вывозила детей то в Саратов, то в Энгельс, то куда-то к знакомым. А 22 декабря уже душила их шарфом и выкидывала тела в овраг. Я очень надеюсь, что у сотрудников опеки и прокуратуры, которые участвовали в процессе, не испортился аппетит, они хорошо спят и вообще прекрасно себя чувствуют. Всем им благ и здоровья! Успехов на профессиональном поприще! Надо и дальше защищать права матерей, жизнь и здоровье детей!

2022-01-29T17:15:00+03:00