22 декабря прошлого года в овраге недалеко от села Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружили двух детей мальчика 8 лет и девочку 5 лет.
22 декабря прошлого года в овраге недалеко от села Прокудино Аткарского района Саратовской области обнаружили двух детей мальчика 8 лет и девочку 5 лет.
По информации Телеграмм-канала "Семейный фронт", год назад отец этих детей, Александр Зайцев, обратился к юристу Владимиру Герасимову со следующей проблемой. Дети уже длительное время проживали с ним, но алименты он продолжал платить.
Отец детей хотел лишить мать родительских прав и прекратить выплату алиментов.
Насчет возможности лишения юрист сомневался, а вот за отмену алиментов он взялся.
Решено было действовать в два этапа. Этап первый - определение место жительства детей с отцом, поскольку они уже длительное время проживали с ним, а мамо где то болталась, данный шаг не вызывал беспокойства. Шаг второй - после определения места жительства отмена алиментов.
Но все пошло не так уже на первом шаге. Более того, за каким то хреном в процесс вмешалась прокуратура, хотя они не обязаны участвовать в процессах по определению места жительства детей при раздельном проживании родителей.
Результат - иск отклонен, место жительства детей определено с матерью. Детей у отца изъяли в июне.
Маманя долго время моталась с детьми по разным адресам, вывозила детей то в Саратов, то в Энгельс, то куда-то к знакомым.
А 22 декабря уже душила их шарфом и выкидывала тела в овраг.
Я очень надеюсь, что у сотрудников опеки и прокуратуры, которые участвовали в процессе, не испортился аппетит, они хорошо спят и вообще прекрасно себя чувствуют. Всем им благ и здоровья! Успехов на профессиональном поприще! Надо и дальше защищать права матерей, жизнь и здоровье детей!
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На что жалуетесь?
Сам пережил именно такой вариант развода
Все похеру суду, мужика никто и не слушает
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ПАТАМУШТА НИКТО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ
А вот у судьи можно спросить, почему не было принято во внимание, что
дети уже длительное время проживали с отцом, а мамо где то болталась.
Приговор суда - это обычно длинный текст, в формулировках.....на основании того, что.........и приняв во внимание, что...........суд постановил.....
- "Баба влепила поджопника ребёнку" - ну она же мать, она знает что лучше, родишь - поймёшь.
Во главу угла поставили "ребёнок должен жить с матеррью" . А с хрена ли ? Ребёнок должен жить с тем, с кем ему лучше , в том числе и физически , и морально, и финансово.
Это переворачивает мою картину жизни напрочь...
=============Я очень надеюсь, что у сотрудников опеки и прокуратуры, которые участвовали в процессе, не испортился аппетит, они хорошо спят и вообще прекрасно себя чувствуют. Всем им благ и здоровья! Успехов на профессиональном поприще! Надо и дальше защищать права отцов, жизнь и здоровье детей!=============
Весьма беспроигрышный вариант визжания.....