Подъёмник «сошёл с ума» на горнолыжном курорте в Южной Корее

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На одном из горнолыжных курортов южнокорейского города Пхочхон подвешенные на тросе подъёмника, кресла внезапно стали ехать в обратном направлении. Очевидцы запечатлели, как авария застала врасплох десятки лыжников.
Некоторые лыжники, увидев столкновения возле терминала, успели спрыгнуть на землю.
«Мы приносим искренние извинения всем, кто пострадал в результате аварии на лифте и их семьям, и мы приносим извинения всем, кто был шокирован этой новостью.
Мы будем работать с соответствующими органами, чтобы провести проверку безопасности и сделаем всё возможное, чтобы впредь сделать курорт безопасным местом для катания», - позже выступили с обращением в пресс службе горнолыжного курорта.
«Мы приносим искренние извинения всем, кто пострадал в результате аварии на лифте и их семьям, и мы приносим извинения всем, кто был шокирован этой новостью.
Мы будем работать с соответствующими органами, чтобы провести проверку безопасности и сделаем всё возможное, чтобы впредь сделать курорт безопасным местом для катания», - позже выступили с обращением в пресс службе горнолыжного курорта.
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