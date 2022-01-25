Подъёмник «сошёл с ума» на горнолыжном курорте в Южной Корее

Некоторые лыжники, увидев столкновения возле терминала, успели спрыгнуть на землю.



«Мы приносим искренние извинения всем, кто пострадал в результате аварии на лифте и их семьям, и мы приносим извинения всем, кто был шокирован этой новостью.

Мы будем работать с соответствующими органами, чтобы провести проверку безопасности и сделаем всё возможное, чтобы впредь сделать курорт безопасным местом для катания», - позже выступили с обращением в пресс службе горнолыжного курорта.