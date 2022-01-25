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Подъёмник «сошёл с ума» на горнолыжном курорте в Южной Корее

Подъёмник «сошёл с ума» на горнолыжном курорте в Южной Корее (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 09:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   в мире   видео   горнолыжный курорт   люди   подъемник   южная корея   
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На одном из горнолыжных курортов южнокорейского города Пхочхон подвешенные на тросе подъёмника, кресла внезапно стали ехать в обратном направлении. Очевидцы запечатлели, как авария застала врасплох десятки лыжников.
Некоторые лыжники, увидев столкновения возле терминала, успели спрыгнуть на землю.

«Мы приносим искренние извинения всем, кто пострадал в результате аварии на лифте и их семьям, и мы приносим извинения всем, кто был шокирован этой новостью.
Мы будем работать с соответствующими органами, чтобы провести проверку безопасности и сделаем всё возможное, чтобы впредь сделать курорт безопасным местом для катания», - позже выступили с обращением в пресс службе горнолыжного курорта.

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Метки: авария   в мире   видео   горнолыжный курорт   люди   подъемник   южная корея   
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KOSTELLO Час назад
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rere82 Полчаса назад
Лбошлось, в Грузии быля мясорубка......
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Провокатор Час назад
Электрик фазы перепутал.
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Павел Коваленко Час назад
Восстание машин!Начало!
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Serg2001 2 часа назад
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Mr.Adamson

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