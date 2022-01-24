В Томске от мужчины попыталась сбежать ванна

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Житель Томска запечатлел со своего балкона курьезную сцену. Ванна сбежала от владельца и бодро катилась по тропинке. Догнать беглянку удалось только на дороге.
Сбежавшая ванна чуть не сбила ребенка и выкатилась на проезжую часть.
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бежать,
Прибежал я к умывальнику
опять.
Мылом, мылом
Мылом, мылом
Умывался без конца,
Смыл и ваксу
И чернила
С неумытого лица.