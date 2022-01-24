FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5586 постов • 830 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
В Томске от мужчины попыталась сбежать ванна

В Томске от мужчины попыталась сбежать ванна (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 09:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Курьезы   Россия   ванна   видео   побег   прикол   томск   
205
1
1
Житель Томска запечатлел со своего балкона курьезную сцену. Ванна сбежала от владельца и бодро катилась по тропинке. Догнать беглянку удалось только на дороге.
Сбежавшая ванна чуть не сбила ребенка и выкатилась на проезжую часть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Курьезы   Россия   ванна   видео   побег   прикол   томск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
pynh Час назад
Как пустился я по улице
бежать,
Прибежал я к умывальнику
опять.

Мылом, мылом
Мылом, мылом
Умывался без конца,
Смыл и ваксу
И чернила
С неумытого лица.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Зимняя распродажа Windows и Office Зимняя распродажа Windows и Office В поисках абажура: приключения рассеянного мужчины В поисках абажура: приключения рассеянного мужчины Курьезный случай на зимней рыбалке Курьезный случай на зимней рыбалке Почему за МКАДом зарплаты в несколько раз ниже Почему за МКАДом зарплаты в несколько раз ниже Коварный хищный зверь атаковал человека Коварный хищный зверь атаковал человека Закольцованы? Автолюбитель пропускает маленьких пешеходов Закольцованы? Автолюбитель пропускает маленьких пешеходов
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

710988



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
37
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Вор по вызову
1
36
Вор по вызову
Набирающие популярность в сообществах
ВГТРК оштрафовали за ролевые игры в эфире
0
9
ВГТРК оштрафовали за ролевые игры в эфире
Чем питались атлеты и силачи старой школы
2
41
Чем питались атлеты и силачи старой школы
Зимняя распродажа Windows и Office
Зимняя распродажа Windows и Office
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#факты#забавно#Ynews#дизайн#смешные
#фото#интересно#картинки#подборка#наука#страна#животные#хобби
#люди#Приколы#кино#Россия#фотографии#дети#ретро#добрые видео

На что жалуетесь?

Вернуться