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В поисках абажура: приключения рассеянного мужчины

В поисках абажура: приключения рассеянного мужчины (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Юмор   абажур   видео   прикол   торшер   
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Камера наблюдения запечатлела комичную ситуацию, произошедшую с мужчиной на улице. Герой видео переносил торшер и не заметил, как лишился абажура. В итоге мужчина обнаружил потерянный предмет в самом неожиданном месте.
Он настолько обрадовался находке, что забыл про торшер. Продолжение следует?

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Метки: Курьезы   Юмор   абажур   видео   прикол   торшер   
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Лесли 🥰 Час назад
Мне кажется или видео вообще не отсюда?)))
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Anton Chigurh Полчаса назад
ну пипец
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