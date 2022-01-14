В поисках абажура: приключения рассеянного мужчины

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Камера наблюдения запечатлела комичную ситуацию, произошедшую с мужчиной на улице. Герой видео переносил торшер и не заметил, как лишился абажура. В итоге мужчина обнаружил потерянный предмет в самом неожиданном месте.
Он настолько обрадовался находке, что забыл про торшер. Продолжение следует?
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