Коварный змей незаметно подкрался к работнику

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Камера наблюдения, установленная на территории складского помещения запечатлела курьезный случай, произошедший с одним из работников. Мужчина сматывал шланг и не заметил, как тот коснулся его спины.
Змей-щекотун ищет норку.
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