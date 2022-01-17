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Коварный змей незаметно подкрался к работнику

Коварный змей незаметно подкрался к работнику (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 12:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   испуг   прикол   шланг   
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Камера наблюдения, установленная на территории складского помещения запечатлела курьезный случай, произошедший с одним из работников. Мужчина сматывал шланг и не заметил, как тот коснулся его спины.
Змей-щекотун ищет норку.

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Метки: Юмор   видео   испуг   прикол   шланг   
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6  комментариев
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67k
Viktor 49 минут назад
Очковатый дядька, если только в той местности такие "червяки" не водятся!

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3k
Владимир 16 минут назад
уже-зашуганный...
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11k
котегRUS Полчаса назад
Хорошо хоть в спину попал..
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
"Не заметил", ага))
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4k
Димка Смола/67 47 минут назад
Бывает ))) вспомнил о тещи .... бах и она за спиной ))))
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