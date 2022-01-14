Видео с созданием ящика для молока, снятое в забавном стиле

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Японский умелец, скрывающийся под ником omozoc, снимает залипательные видео используя технику стоп-моушн (покадровая анимация). Взгляните, как он мастерил деревянный ящик для молока.
Дело мастера боится
Создание подобного ролика отнимает много времени, однако результат получается действительно необычным и интересным.
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