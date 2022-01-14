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Видео с созданием ящика для молока, снятое в забавном стиле

Видео с созданием ящика для молока, снятое в забавном стиле (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 10:56
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Юмор   видео   креатив   молоко   прикол   стоп-моушн   ящик   
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Японский умелец, скрывающийся под ником omozoc, снимает залипательные видео используя технику стоп-моушн (покадровая анимация). Взгляните, как он мастерил деревянный ящик для молока.

Дело мастера боится

Создание подобного ролика отнимает много времени, однако результат получается действительно необычным и интересным.

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Метки: Юмор   видео   креатив   молоко   прикол   стоп-моушн   ящик   
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4  комментария
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9k
costa Час назад
Мне этот парнишка из Беларуси больше нравится, он вообще инструментом не пользуется, кроит метал прямо руками :)
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1k
Victor 36 минут назад
прикольно конечно, но нах этот ящик ваще?
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26k
Vazari 56 минут назад
Эх, вот бы мне такие инструменты....
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