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Первый в мире пролёт человека сквозь автомобиль

Первый в мире пролёт человека сквозь автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: Евгений Чеботарев   Россия   авто   в мире   видео   каскадер   трюк   экстрим   
1798
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Известный ростовский каскадер Евгений Чеботарев, сломавший несколько месяцев назад позвоночник, решился на новый безумный трюк.
В опубликованном в сети видео экстремал влетает в автомобиль (6.80м) на скорости 80 км/ч.

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Метки: Евгений Чеботарев   Россия   авто   в мире   видео   каскадер   трюк   экстрим   
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35  комментариев
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8k
Ден 40 минут назад
Многие скажут, что он да.лба. еб. А по мне, этот человек, просто е. Ба. Ну. Ты. Й
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5k
Виктор 8 минут назад
Ждём пролёта насквозь литерного поезда Москва - Владивосток
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95
GoodWin 21 минуту назад
Как стать таким же спокойным как чувак с книгой?
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16k
Dobryi_KOT 22 минуты назад
Слово "дол@о@б" теперб пишется как "экстремал"?
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7k
Сергей Полчаса назад
Меня больше статисты в машине удивляют.
Если что-то пошло бы не так, они могли бы нехило пострадать.
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2k
Руслан Новак Полчаса назад
Орёл, не останавливайся на достигнутом! Теперь нужно остановить грузовик своим телом.
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2k
Руслан Новак Полчаса назад
Долбо.... нет покоя.
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4k
мемфрид Полчаса назад
Почтим его память вставанием.
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394
Flexx U Полчаса назад
Чувак со стальными яйцами, но своей смертью не помрёт.
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32k
turyst 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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951
Борис 48 минут назад
Супермен, Ƃля...
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11k
Majul 53 минуты назад
Больной он. Это уже не трюки, а чистой воды идиотизм, нацеленноый на хайп. Но стоит ли хайп здоровья и жизни? Адекватный человек однозначно ответит "нет". Идиот на видео об этом даже не подумает.
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426
imho мемфрид Полчаса назад
Фильмы с его участием (а особенно не получившиеся трюки на фоне титров) любят и ценят не зависимо от того сколько он получал не правда ли?

Ну а если судить по количеству заработанных денег, то надо отдать должное юным блогерам и тиктокерам миллионерам коих все ненавидят. Такая логика?)
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426
imho Majul 14 минут назад
А Джеки сразу родился знаменитым профессионалом?)
Впрочем вам, лежащему на диване в полной безопасности и строчащему комменты в каждом посте ради лайков куда виднее. Лучше бы вместо этого книжки читали и квалификацию хирурга повышали, с людьми все таки работаете.
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2k
lekha-fil Час назад
Это не каскадер - это придурок. Трюк ради трюка. У блогеров опылился.
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6k
Bartello Час назад
Он явно в стоп-листе у страховых компаний)))
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1k
Павел Коваленко Час назад
а где видео как он приземлился?
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426
imho Павел Коваленко 43 минуты назад
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1k
Денис Ануфриев Час назад
только это не автомобиль,хотя на Газель похоже
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4k
Горожанин Час назад


- Он пролетел?
- Да.
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6k
ДеониS Час назад
А куда он улетел в итоге?!
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14k
L.Nemo Час назад
Непонятно нахрена это нужно при современном развитии компьютерной графики. Доказать, что профессия не умирает? Слабоумие и отвага.
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110k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Безумству храбрых венки со скидкой...
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426
imho Час назад
Вот бы еще со стороны посмотреть на трюк.
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