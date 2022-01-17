Первый в мире пролёт человека сквозь автомобиль

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Известный ростовский каскадер Евгений Чеботарев, сломавший несколько месяцев назад позвоночник, решился на новый безумный трюк.
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Если что-то пошло бы не так, они могли бы нехило пострадать.
Ну а если судить по количеству заработанных денег, то надо отдать должное юным блогерам и тиктокерам миллионерам коих все ненавидят. Такая логика?)
Искусство и хайп.
Профессиональный каскадер с дежурящими врачами и некто делающий априори опасные для жизни действа.
Вы действительно не видите разницы?
Впрочем вам, лежащему на диване в полной безопасности и строчащему комменты в каждом посте ради лайков куда виднее. Лучше бы вместо этого книжки читали и квалификацию хирурга повышали, с людьми все таки работаете.
- Он пролетел?
- Да.