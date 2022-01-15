Девушка разгромила подъезд в Мытищах

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Долгие выходные имеют свои последствия. Одна неадекватная мадам, видимо, совсем одичала за время праздников и решила устроить свинарник в своём подъезде.
Жильцы дома по улице Стрелковой были удивлены, обнаружив поутру выпотрошенные почтовые ящики, оторванную доску объявлений и погнутые батареи. Но камеры видеонаблюдения услужливо показали им, чьих это рук дело.
Старания буйной соседки жильцы не оценили и написали заявление в полицию. Теперь там выясняют, что же побудило молодую женщину утроить такой разгром в подъезде.
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Вижу только упоротую ТП.
показывают свою крутость.
эта же вообще голову оставила где то
пора менять термины