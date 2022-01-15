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Девушка разгромила подъезд в Мытищах

Девушка разгромила подъезд в Мытищах (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2022 09:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   Москва   видео   мытищи   подъезд   
1308
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Долгие выходные имеют свои последствия. Одна неадекватная мадам, видимо, совсем одичала за время праздников и решила устроить свинарник в своём подъезде.

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Метки: Девушка   Москва   видео   мытищи   подъезд   
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12  комментариев
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65
Дмитрий Семенов Час назад
Называется симптом недо-трах.
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Hairy. 10 минут назад
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40k
Олег 22 минуты назад
15 суток не помогут. Нужны телесные наказания, причем публичные. Чтоб прямо около подъезда при соседях и подростках её отлупили розгами. И в соцсети запостят и воспитательный эффект будет
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1k
Сергей Ковалев Полчаса назад
Соседям нужно сделать ответный визит .
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725
Анисимов Вадим 43 минуты назад
Алкоголь, грибы и наркотики - вот что побудило молодую женщину утроить такой разгром в подъезде.
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76
kurganzero Анисимов Вадим 24 минуты назад
и давно алкоголь не наркотиком стал?
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364
Flexx U 45 минут назад
Я не увидел девушки.
Вижу только упоротую ТП.
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2
Алексей Варенцов 48 минут назад
Я понимаю ещё в компании, где друг перед другом выпендриваются
показывают свою крутость.
эта же вообще голову оставила где то
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2
Алексей Варенцов 52 минуты назад
то автоледи, то девушка
пора менять термины
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13k
aalexey3 Час назад
Недотрах обыкновенный. Наряженная, видать с корпоратива. Всех трахнули, а её послали, вот и злая такая...
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