Возмущенный своей зарплатой ведущий обрушил гнев на коллегу

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Ведущий новостей Генадий Ветер возмутился своей смехотворной зарплатой на несуществующем независимом телеканале МерTV. Мужчина не стал тянуть и решил высказать своему коллеге всё, что думает.
Отрывок из юмористического мини-сериала МерTV. В видео присутствует ненормативная лексика.
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