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Возмущенный своей зарплатой ведущий обрушил гнев на коллегу

Возмущенный своей зарплатой ведущий обрушил гнев на коллегу (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 11:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   зарплата   прикол   
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Ведущий новостей Генадий Ветер возмутился своей смехотворной зарплатой на несуществующем независимом телеканале МерTV. Мужчина не стал тянуть и решил высказать своему коллеге всё, что думает.
Отрывок из юмористического мини-сериала МерTV. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   зарплата   прикол   
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Дмитрий 15 минут назад
чет реклама на фиках стала выбешивать...
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