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Большой бум: взрыв петарды в яме гаража

Большой бум: взрыв петарды в яме гаража (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: взрыв   видео   гараж   люди   пиротехника   прикол   яма   
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Любители острых ощущений решили пощекотать себе нервы и взорвали пиротехническое изделие в смотровой яме гаража. Одному из чудаков большой бум точно запомнится надолго.
Коротко о том, почему мужчины живут меньше женщин. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: взрыв   видео   гараж   люди   пиротехника   прикол   яма   
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17  комментариев
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12k
Kucher 2 часа назад
Хотел было осуждающе поругать. Но потом вспомнил себя и друзей, когда мы молодыми были. Как мы выжили, теперь удивляюсь.
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13k
aalexey3 44 минуты назад
Ха! Петарда... Мы в баллончик от сифона порох забивали... И в костёр...
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23k
Сибиряк 47 минут назад
Слабаки! Надо было сразу газовый баллон подорвать.
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170
Marius 54 минуты назад
А как он узнал, какие доски не взлетят?
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7
Alex DM-BALTIC Marius 36 минут назад
Просто он на них сидел, поэтому и не взлетели!
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50
сульфазин Час назад
средство от запора
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25k
Федор Час назад
Безумству храбрых, поем мы песни))
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5k
pilgrimnl Час назад
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9k
Vacony 2 часа назад
Что за питарда ?
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SolomonA 2 часа назад
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Patmaz 2 часа назад
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1k
Viktor 2 часа назад
Придурки .
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Колька Валеркин сын 2 часа назад
Биг бада бум!)))
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