Большой бум: взрыв петарды в яме гаража

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Любители острых ощущений решили пощекотать себе нервы и взорвали пиротехническое изделие в смотровой яме гаража. Одному из чудаков большой бум точно запомнится надолго.
Коротко о том, почему мужчины живут меньше женщин. В видео присутствует ненормативная лексика.
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