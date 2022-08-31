Эффектный взрыв баллона в сейфе

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Парни решили в качестве эксперимента взорвать баллон в сейфе. Результат превзошёл все их ожидания.
Одно из самых зрелищных попаданий. Повезло, что в голову ничего не прилетело.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но у нас, к сожалению и стоимость оружия крайне высока (даже отечественного, хотя казалось бы), и выехать пострелять ты можешь тока на стрельбище-тир или взяв охот путёвку. Ну и цена патронов ещё кусается, на нормальные образцы.
Храню в сейфе 12К и .308w, и если жизнь наладится, хочу ещё оригинального кольта взять в 5,56.