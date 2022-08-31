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Эффектный взрыв баллона в сейфе

Эффектный взрыв баллона в сейфе

Автор:
31 августа 2022 10:41
Сообщество : Эксперименты
Метки: Оружие   баллон   взрыв   видео   выстрел   кислородный баллон   люди   сейф   эксперимент   
2747
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Парни решили в качестве эксперимента взорвать баллон в сейфе. Результат превзошёл все их ожидания.
Одно из самых зрелищных попаданий. Повезло, что в голову ничего не прилетело.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Оружие   баллон   взрыв   видео   выстрел   кислородный баллон   люди   сейф   эксперимент   
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29  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
И какие полезные выводы следуют из этого эксперимента?
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91k
sapér Vodička Минуту назад
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18k
Александр Минуту назад
Забавный акцент у чела... Периодически смотрю его видеоролики.
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476
Дон Педро Минуту назад
Видимо какие-то испаноговорящие, понимай: чурки. Слово «cabron», которое он все время повторяет, означает что-то вроде «чувак». Вспоминается кривой перевод GTA SA. Там фраза “chill the [мат] up, cabron” переводилась эпичным «охлади своё траханье, углепластик».
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 13 минут назад
Взрыв эффектных, но ещё более "эффектны" эти самые .... эксрементаторы.
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9k
Игорь 22 минуты назад
а чего так далеко встал? Надо было поближе - не зачет
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14k
Patmaz 22 минуты назад
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3k
cnob7 Полчаса назад
у автора лайков мало? с ютуба постит. фантазии не хватает .зайди на официальный канал и смотри.
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7k
Артём Полчаса назад
Ну это же Саркисян, судя по всему. А у него все "эксперименты" такие.
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5k
sergonly Полчаса назад
Т- техника безопасности. С таким винтарём могли и с километра стрельнуть без разницы в результате. Дебилы,мля, но везучие.
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38k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Завидую им белой завистью. Чтоб у меня была возможность по их ценам купить винтовку 12,7 мм и выехать побахать куда-нить по произвольным предметам (понятно, приняв меры предосторожности).
Но у нас, к сожалению и стоимость оружия крайне высока (даже отечественного, хотя казалось бы), и выехать пострелять ты можешь тока на стрельбище-тир или взяв охот путёвку. Ну и цена патронов ещё кусается, на нормальные образцы.

Храню в сейфе 12К и .308w, и если жизнь наладится, хочу ещё оригинального кольта взять в 5,56.
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8k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Скучно им, видимо...
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7k
Енот Потаскун 40 минут назад
Ещё до выстрела подумал, что близко подошёл.
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7k
Александр 40 минут назад
Хотел сказать, что "Разрушителей Мифов" насмотрелись, но разрушители всегда уделяли львиную долю внимания безопасности. Это вот чистое везение, что оба живы и без травм.
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4k
Бабай 52 минуты назад
Два дебила это... ну вы поняли
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4k
Kozlodoev 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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631
Джонни 55 минут назад
а зачем белый халат? +5 к IQ дает? Не особо помогло чо-то.
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4k
Kozlodoev 56 минут назад
Ломать- не строить...
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49k
Олег 57 минут назад
хрен-бы он наш кислородный баллон пробил через сейф. Хотя и сейф какой-то лоховской
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678
Александр Час назад
а ведь могли бы получить и премию................Дарвина
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