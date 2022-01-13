Долгий путь домой: возвращение дальневосточного леопарда

Леопард пересёк федеральную трассу Владивосток — Хабаровск и Транссибирскую железнодорожную магистраль. Возвращение леопарда на свою историческую родину означает, что начала увеличиваться малочисленная популяция подвида леопардов. Кошек из Красной книги становится больше и они возвращаются туда, где их не видели десятки лет. Летом 2021 года учёные сосчитали количество особей, их оказалось всего 110 взрослых особей и 16 котят.