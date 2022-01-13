Долгий путь домой: возвращение дальневосточного леопарда

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Пятнистый красавец попал в фотоловушку за Транссибом впервые за 50 лет. От центра современной популяции в национальном парке “Земля леопарда” он ушёл примерно на 60 километров, тем самым фактически вернулся в свой исторический ареал.
Леопард пересёк федеральную трассу Владивосток — Хабаровск и Транссибирскую железнодорожную магистраль. Возвращение леопарда на свою историческую родину означает, что начала увеличиваться малочисленная популяция подвида леопардов. Кошек из Красной книги становится больше и они возвращаются туда, где их не видели десятки лет. Летом 2021 года учёные сосчитали количество особей, их оказалось всего 110 взрослых особей и 16 котят.
Прогнозы учёных утешительные. “Ситуация с популяцией леопарда значительно улучшилась - в начале 21-го века оставалось всего 35 особей. Однако по экспертным оценкам необходима популяция в дикой природе из 150 особей, что позволит леопарду окончательно отойти от опасной черты. “Землялеопарда” ведёт интенсивную природоохранную работу по сохранению редчайшей кошки и её дома, в том числе принимает меры против браконьерства, лесных пожаров. Увеличение дикой популяции дальневосточного леопарда говорит об эффективности данных мер“, - сказал директор национального парка Виктор Бардюк.
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