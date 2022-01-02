Иногда детство можно вернуть

FISHKINET
Страшный сон школьника Страшный сон школьника ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... 30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло 30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло В семье главное честность В семье главное честность Летчица опровергает мифы о блондинках Летчица опровергает мифы о блондинках Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В лесу родилась ёлочка, а рядом с нею пень В лесу родилась ёлочка, а рядом с нею пень 15 человек делятся своими находками, которые одна на миллион 15 человек делятся своими находками, которые одна на миллион Новый год не в кайф: десятки россиян пострадали от самодельных файер-шоу Новый год не в кайф: десятки россиян пострадали от самодельных... Очередь на закрытую Красную площадь растянулась на сотни метров Очередь на закрытую Красную площадь растянулась на сотни метров Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолёта за пьянку Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолёта за пьянку Москва при Брежневе и в 2021 году на фотографиях сделанных с одних точек Москва при Брежневе и в 2021 году на фотографиях сделанных с одних... Заброшенный военный бункер командного пункта и подземного госпиталя с редкими моделями гермодверей Заброшенный военный бункер командного пункта и подземного... Гифки дня Гифки дня Мгновенное сожаление Мгновенное сожаление "Пенсии выдавали одной купюрой на подъезд": 30 лет назад Егор Гайдар запустил в стране "шоковую терапию" "Пенсии выдавали одной купюрой на подъезд": 30 лет назад Егор... Студентка спрятала кота в парте и пушистый шпион собрал миллионы лайков Студентка спрятала кота в парте и пушистый шпион собрал миллионы... Гениальный советский учёный и его самая весёлая награда в виде трусов Гениальный советский учёный и его самая весёлая награда в виде трусов Москвичка спасла брошенного и замерзавшего лабрадора Москвичка спасла брошенного и замерзавшего лабрадора
Новое > Видео 
Иногда детство можно вернуть

Иногда детство можно вернуть (1 видео)

Автор:
02 января 2022 14:58
Метки: люди   рукоделие   техника   

Восстановление старой педальной машинки.

Кaleidoscope
Без права на хамство!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

291758



Другие посты автора
Похожее видео
Безрассудная охотница за контентом
Безрассудная охотница за контентом
14:55:41
Метель в норильском автобусе
Метель в норильском автобусе
14:05:13
Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати
Неудачная попытка спуститься в темноте с кровати
11:56:36
Беспечные рыбаки обругали проплывший мимо них катер МЧС
Беспечные рыбаки обругали проплывший мимо них катер МЧС
12:55:21
Воровка попыталась украсть поддельную посылку
Воровка попыталась украсть поддельную посылку
08:39:36
Любопытный парень засунул ножницы в розетку в магазине
Любопытный парень засунул ножницы в розетку в магазине
09:16:10
Финальный полет пилота самолета
Финальный полет пилота самолета
10:31:11
Отец не уследил за ребёнком
Отец не уследил за ребёнком
15:33:18
203
1
Предыдущее Следующее

В Советском Союз, каждый ребёнок хотел иметь педальную машину, большую, железную, блестящую, громкую:)
У отца был педальный Москвич, который он купил будучи подростком. Потом он передал её мне. Я берёг её, но прошло время, я вырос, Москвич отдали родственникам и я забыл про него. Только недавно я встретил свою машинку в таком состоянии и захотел восстановить её.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: люди   рукоделие   техника   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
kalinser 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Прораб Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Комнатный сибиряк 2 часа назад
Не понимаю. Почему в наше время не наладить выпуск таких "игрушек"? Я подозреваю, что как пирожки будут разлетаться. Развитие мышц у ребёнка, никаких подзарядов аккума, и безопасность дома(вдруг аккум вспыхнет во время зарядки). А также, нет аккума- катайся хоть весь день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
384
Комнатный сибиряк Аааа Час назад
Вы серьёзно? Фига себе. Ну теперь понятно, почему нет таких "игрушек". Досадно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Комнатный сибиряк Дмитрий 55 минут назад
Я всё понимаю, Дим. Это не на коленках делалось, но вот "Аааа" привёл ещё и ценник. Эх... Все надежды в трубу. Грустно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
Комнатный сибиряк Дмитрий 24 минуты назад
Спасибо, Митяй. С наступившим Вас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшный сон школьника Страшный сон школьника Метель в норильском автобусе Метель в норильском автобусе Беспечные рыбаки обругали проплывший мимо них катер МЧС Беспечные рыбаки обругали проплывший мимо них катер МЧС Отец не уследил за ребёнком Отец не уследил за ребёнком Любопытный парень засунул ножницы в розетку в магазине Любопытный парень засунул ножницы в розетку в магазине Финальный полет пилота самолета Финальный полет пилота самолета
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Не вздумайте повторять
2
39
Не вздумайте повторять
В семье главное честность
0
18
В семье главное честность
Ежедневный ритуал перед работой
0
5
Ежедневный ритуал перед работой
Александр Овечкин побил рекорд НХЛ
0
10
Александр Овечкин побил рекорд НХЛ
Талантливый мастер
2
12
Талантливый мастер
Пока тёплый: неудачная попытка разыграть собак
0
11
Пока тёплый: неудачная попытка разыграть собак
С дороги: королевский гвардеец сбил с ног ребёнка
0
233
С дороги: королевский гвардеец сбил с ног ребёнка
Подкрался незаметно
0
10
Подкрался незаметно
Интересная звуковая иллюзия
4
25
Интересная звуковая иллюзия
Рывок с выходом на мостик
0
3
Рывок с выходом на мостик
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2
10
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему гвардейцы кардинала не ссорились с мушкетёрами, хотя были соперниками?
5
127
Почему гвардейцы кардинала не ссорились с мушкетёрами, хотя были соперниками?
Набирающие популярность
Снеговик - мистический идол язычников
1
0
Снеговик - мистический идол язычников
Как праздновали Новый год на Руси
0
2
Как праздновали Новый год на Руси
Сколько зарабатывают звезды на новогодних корпоративах (7 фото)
Сколько зарабатывают звезды на новогодних корпоративах (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будет кого обнять
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#смешные#добрые видео#прикольные#Россия#милота#фотографии#прикол
#фото#животные#подборка#кино#история#Разное#в мире#настроение#Ynews#праздник
#интересно#забавно#картинки#СССР#новости#Жизнь#комментарии#позитив#новый год#страна

На что жалуетесь?

Вернуться