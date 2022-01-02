Иногда детство можно вернуть

Восстановление старой педальной машинки.
Восстановление старой педальной машинки.
В Советском Союз, каждый ребёнок хотел иметь педальную машину, большую, железную, блестящую, громкую:)
У отца был педальный Москвич, который он купил будучи подростком. Потом он передал её мне. Я берёг её, но прошло время, я вырос, Москвич отдали родственникам и я забыл про него. Только недавно я встретил свою машинку в таком состоянии и захотел восстановить её.
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На что жалуетесь?
Холоднокатанная рулонная сталь - 70-90 тысяч за тонну, на машинку нужно 20-25 кг.
Порошковая краска - до 1 кг, это 300-600 рублей.
Пластиковый разный - копейки, до 1500 рублей на всю машину.
Колеса, обрезиненные - до 1000 рублей все четыре.
Разных мелочей - ну еще пара тысяч.
Итого, по материалам получается около 7500 рублей.
Производственные расходы - до 2000.
Трудозатраты - до 2000.
Себестоимость 12000 рублей не превысит.
Но нужно иметь прессовальное, кузнечное, штамповочное, покрасочное оборудование, термопласты и оснастку для всего этого. Миллионов на 5-7 выйдет.
И хочется и колется, как говорится.
Одну модель производить не будешь, а 3-5 только на оснастку для производства потребуют с миллион рублей.
Кроме того, производить их по старой технологии нет никакого желания. Сталь резать нужно лахером - точность выше, отходов меньше. Агрегат лазерного раскроя - от 4 млн.
Агрегат лазерной сварки - 1-2 млн.
Серb. имеет смысл запускать при условии, что есть понимание, что будет продано их тысяч десять по цене 18-20 тысяч рубелй за изделие.