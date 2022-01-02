Иногда детство можно вернуть

В Советском Союз, каждый ребёнок хотел иметь педальную машину, большую, железную, блестящую, громкую:) У отца был педальный Москвич, который он купил будучи подростком. Потом он передал её мне. Я берёг её, но прошло время, я вырос, Москвич отдали родственникам и я забыл про него. Только недавно я встретил свою машинку в таком состоянии и захотел восстановить её.

2022-01-02T14:58:24+03:00