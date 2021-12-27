Финальный полет пилота самолета

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Мужчина отработал 43 года пилотом в авиакомпании и пришла пора уходить на пенсию. Он решил поделиться с пассажирами радостной и одновременно грустной новостью о своем крайнем полёте. Один из членов его семьи запечатлел трогательный момент.
Со слезами на глазах
Хорошо видно, насколько тяжело мужчине прощаться с любимой работой.
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