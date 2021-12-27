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Финальный полет пилота самолета

Финальный полет пилота самолета (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 10:31
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   люди   пилот   прощание   работа   самолет   
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Мужчина отработал 43 года пилотом в авиакомпании и пришла пора уходить на пенсию. Он решил поделиться с пассажирами радостной и одновременно грустной новостью о своем крайнем полёте. Один из членов его семьи запечатлел трогательный момент.

Со слезами на глазах

Хорошо видно, насколько тяжело мужчине прощаться с любимой работой.

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Метки: видео   люди   пилот   прощание   работа   самолет   
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8  комментариев
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30k
ACU900 2 часа назад
Если он это сказал ПЕРЕД полетом я бы напрягся на слове ПОСЛЕДНИЙ. Так что было бы правильнее делиться с пассажирами такой новостью уже после приземления...
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2k
Аркадий 22 минуты назад
Ну вот я лечу в самолете - выходит пилот и говорит, что это его последний полет, я бы охренел, а когда успокоился подумал ну и хрен с ним, мне то это зачем знать, он что мне родственник!!!
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5k
Ыукп Час назад
Что тут сказать. Могу лишь пожелать долгих лет на пенсии. Назло ПФР.
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18k
Шуруп Час назад
он просто обязан был е.б.а.н.у.т.ь. мёртвую петлю!... ))
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