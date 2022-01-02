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Спаси и приюти: церковный сторож вытащил собаку из полыньи

Спаси и приюти: церковный сторож вытащил собаку из полыньи (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 14:37
Метки: Правo   город   мораль   экология   
148
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Бедное животное обсушили, обогрели, накормили и решили оставить при храме

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Метки: Правo   город   мораль   экология   
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4  комментария
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rgshjfg 56 минут назад
а как же при храме запрещено держать собак? сами не понимают во что верят
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