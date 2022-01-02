Спаси и приюти: церковный сторож вытащил собаку из полыньи

Церковь Спиридона Тримифунтского расположена в Самаре на улице Советской Армии. Рядом с приходом есть большой пруд, который наполняется водой искусственно, из подземных коммуникаций. По этой причине водоём никогда не замерзает.

Накануне один из сторожей православного комплекса во время обхода территории заметил, что в полынью пруда попал бродячий пёс и тонет. Животное практически перестало двигаться и смирилось со своей участью, из воды торчала только морда.

Мужчина позвал на помощь напарника и бросился к хозяйственному сараю за лестницей-стремянкой. Именно таким способом, как на видео, спасатели рекомендуют подбираться к тем, кто провалился под лёд. Рискуя рухнуть в воду, он буквально за шкирку вытащил замёрзшую собаку и пытался заставить ее двигаться. Несчастный пёс не оказывал сопротивления.

После чудесного спасения животное отогрели в подсобке, накормили и решили оставить при храме.