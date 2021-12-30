С дороги: королевский гвардеец сбил с ног ребёнка

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В Англии мальчик пожалел, что встал на пути патруля солдат Королевской гвардии. Одна из туристок запечатлела, как гвардеец сбил и перешагнул ребёнка.
Крутятся тут под ногами всякие
Мальчик помешал гвардейцам нести службу и был сбит с ног.
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Мамаша - дура, думать должна.
Есть некоторые вещи, которые делать нельзя, несмотря на то, что ЯЖЕМАТЬ или ОНИЖЕДЕТИ
ты выпустила ребёнка побегать на место несения службы.
Лучше бы сама выбежала на дорогу перед кортежем Президента.
Поэкспериментировала.
Но по факту можно сказать, что чертовы сассенахи не будут мелочиться в случае детей и женщин. Это исторический факт.
Террор с латинского это страх и ужас, а Британия с США как раз мастера в этом, к примеру всякие операции Шок и трепет направлены на сеяние этого страха.