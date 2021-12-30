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С дороги: королевский гвардеец сбил с ног ребёнка

С дороги: королевский гвардеец сбил с ног ребёнка (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 09:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   видео   гвардеец   дети   королевская гвардия   мальчик   
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В Англии мальчик пожалел, что встал на пути патруля солдат Королевской гвардии. Одна из туристок запечатлела, как гвардеец сбил и перешагнул ребёнка.

Крутятся тут под ногами всякие

Мальчик помешал гвардейцам нести службу и был сбит с ног.

Источник:

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Метки: Англия   видео   гвардеец   дети   королевская гвардия   мальчик   
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21  комментарий
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82k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Гвардеец все сделал по уставу.
Мамаша - дура, думать должна.
Есть некоторые вещи, которые делать нельзя, несмотря на то, что ЯЖЕМАТЬ или ОНИЖЕДЕТИ
ты выпустила ребёнка побегать на место несения службы.
Лучше бы сама выбежала на дорогу перед кортежем Президента.
Поэкспериментировала.
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11k
Александр 11 минут назад
А мог бы еще и прикладом или штыком его долбануть.
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1k
Павел Христенко 13 минут назад
Умение шагать по детям, народам, странам и делает европейцев "успешной нацией".
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7k
sivanov1079 13 минут назад
Ибо не...й! Пиз...юков учить и учить!!
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8k
Ном-Номыч 15 минут назад
Некоторые сами дразнят и лезут к гвардейцам под ноги. Туристы...
Но по факту можно сказать, что чертовы сассенахи не будут мелочиться в случае детей и женщин. Это исторический факт.
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40
Сергей Клейстер 24 минуты назад
Тиктокеры ё#@$%е
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1k
Эрик Полчаса назад
Заметьте, в начале видео все воспитанные дети встают в сторону от шагающего караула. а не воспитанные, по своей генетической направленности, чистят караулу сапоги.
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1k
Аарон Чупа 40 минут назад
[мат] off!!! Он сделал мой день. Красавчик
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63k
красный диплом. 40 минут назад
Негры с рождения тупые..
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8k
Garpia121 44 минуты назад
Если родители идиоты, что поделать.
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21k
hebpat 54 минуты назад
негритята вечно под ногами путаются
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
С ног сбили,прямо сенсация! Во время боевых операций они детей как прикрытие используют! А это пустяки,дело то житейское!
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