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Сообщество Без кота и жизнь не та 1068 постов • 404 подписчика подписаться
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Тик - так котики: предновогодняя репетиция для котов

Тик - так котики: предновогодняя репетиция для котов (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 08:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Мейн-кун   видео   коты   милота   настроение   новый год   
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Видео с тремя суровыми на вид, но добрыми в душе котами породы мейн-кун. Хорошее настроение после просмотра гарантировано!
Предновогодняя репетиция прошла успешно. В видео звучит отрывок из песни "Новогодняя (Хлоп-хлоп хлопушки)" группы Блестящие.

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Метки: Мейн-кун   видео   коты   милота   настроение   новый год   
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Majul 46 минут назад
Мейн-куны. красавцы! )
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Mr.Adamson

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