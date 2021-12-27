Тик - так котики: предновогодняя репетиция для котов

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Видео с тремя суровыми на вид, но добрыми в душе котами породы мейн-кун. Хорошее настроение после просмотра гарантировано!
Предновогодняя репетиция прошла успешно. В видео звучит отрывок из песни "Новогодняя (Хлоп-хлоп хлопушки)" группы Блестящие.
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