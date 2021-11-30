Рысь запрыгнула на вошедшего в дом человека

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Не успел мужчина войти в дом, как на его плечи запрыгнула рысь. Однако переживать не стоит. Герои видео хорошо знают друг друга и давно нашли общий язык.
Какой большой и грациозный котофей. Главное, не забывать его кормить.
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Родственник держал - 23 года зверюшка прожила, никого из домашних не обидела.
но рысь тоже хорошо...