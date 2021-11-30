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Сообщество Без кота и жизнь не та 1013 постов • 399 подписчиков подписаться
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Рысь запрыгнула на вошедшего в дом человека

Рысь запрыгнула на вошедшего в дом человека (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 13:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   коты   милота   прыжок   рысь   
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Не успел мужчина войти в дом, как на его плечи запрыгнула рысь. Однако переживать не стоит. Герои видео хорошо знают друг друга и давно нашли общий язык.
Какой большой и грациозный котофей. Главное, не забывать его кормить.

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Метки: видео   животные   коты   милота   прыжок   рысь   
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11  комментариев
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19k
shevanez 2 часа назад
Когда вижу рысь, всегда вспоминаются, одни из любимых фильмов детства про Кунака.
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7k
Позитив Час назад
красивая зверушка
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1k
Сергей Сергеев Час назад
Из всего семейства кошачьих, включая домашнюю кошку, рысь приручается лучше всех. Ручная рысь по поведению ближе к собаке.
Родственник держал - 23 года зверюшка прожила, никого из домашних не обидела.
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11k
кира 2 часа назад
Урчит как домашние котики. Очаровашка:)))
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Здорово!

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14k
Объект реальности 2 часа назад
Хороший котейка.
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18k
Serg2001 2 часа назад
Интересно, мышей она ловит?... )
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11k
Majul 2 часа назад
Папка пришел )
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25k
Vazari 2 часа назад
Какая милая кошечка.Она просто хочет сделать кусь!
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