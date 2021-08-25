Охранник ночного клуба отправил девушку в нокаут за пощечину

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В украинском городе Бердянск девушка что-то не поделила с охранником ночного клуба и дала ему пощечину. В ответ она тут же получила два удара в область головы. Момент конфликта возле входа в клуб попал на камеру наблюдения.
На опубликованном в сети ролике видно, как девушка пытается спровоцировать охранника клуба, однако тот практически никак на это не реагирует. В какой-то момент она не выдерживает и дает мужчине пощечину.
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Да и не нокдаун это. Она просто сидит и держится за лоб, чтобы показать как сильно она страдает.
Пысы. Был бы кулак, наверняка был вырубил. А так на жопу села, быстро остывая до нормального мировосприятия.