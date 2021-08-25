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Охранник ночного клуба отправил девушку в нокаут за пощечину

Охранник ночного клуба отправил девушку в нокаут за пощечину (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 11:01
Метки: Бердянск   Украина   видео   драка   клуб   нокаут   охранник   удар   
2625
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В украинском городе Бердянск девушка что-то не поделила с охранником ночного клуба и дала ему пощечину. В ответ она тут же получила два удара в область головы. Момент конфликта возле входа в клуб попал на камеру наблюдения.
На опубликованном в сети ролике видно, как девушка пытается спровоцировать охранника клуба, однако тот практически никак на это не реагирует. В какой-то момент она не выдерживает и дает мужчине пощечину.

Источник:

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Метки: Бердянск   Украина   видео   драка   клуб   нокаут   охранник   удар   
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38  комментариев
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4k
The Dude 2 часа назад
Баба, которая подняла руку на мужчину, теряет статус женщины и приобретает статус спарринг-партнёра
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7k
trak 9 минут назад
ТП получила то что выпрашивала .
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70k
Иван 13 минут назад
Бей бабу молотом, будет баба золотом!
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1k
laptignu 17 минут назад
В каждом таком Бердянске ежедневно женщины получают от мужчин по лицу по разным причинам.
Да и не нокдаун это. Она просто сидит и держится за лоб, чтобы показать как сильно она страдает.
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89k
сапер Водичка 18 минут назад
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293
Anatolij 23 минуты назад
Ну, "удары в область головы" чисто технически тоже пощёчины. По крайней мере, первая плюха была открытой ладонью. Вывод, хороший охранник с достаточным самоконтролем.
Пысы. Был бы кулак, наверняка был вырубил. А так на жопу села, быстро остывая до нормального мировосприятия.
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368
Евгений Полчаса назад
Автору, если не знаешь разницы между "нокдауном" и "нокаутом" - пиши "ушатал".
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9k
Максим Полчаса назад
тот случай, когда баб бить можно
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9k
Сол Гудман Полчаса назад
Просто отрезвляющие оплеухи и не более
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827
master_luga Полчаса назад
Следующая очередь -в стоматологию.
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1k
Р Х Полчаса назад
Баба, ударившая мужика, автоматически становится спарринг партнёром. Двоечка прилетела хорошая.
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1k
rgubaev 37 минут назад
Где вы там "мужчину" увидели? Там и "пощечины" то не было. "Гондон обыкновенный".
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2k
Сергей 41 минуту назад
Нормально ,так это,сходила,расслабилась
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3k
Deniss 46 минут назад
Тупая Изда
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1k
anatolis 48 минут назад
почему то захотелось десять раз пересмотреть...
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23
Михаил Гребенюк 49 минут назад
C ноги надо добавить было
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2k
Евгений Кондратьев 55 минут назад
Суровый бердянский пикап -теперь она точно запомнит его на всю жизнь
Возможно даже даст
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63k
Viktor 57 минут назад
Правильно Шариков говорил: "У меня не казённая морда!".

Ссылка www.youtube.com
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3k
Максим Час назад
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909
Дрочер Полоумный Час назад
Двойка лишняя. Хватило бы и обычного леща
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352
Сергей Сергей Час назад
Не понял, а что не так то???
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