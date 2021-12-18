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Что врач слышит в лёгких

Что врач слышит в лёгких (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 09:58
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: видео   врач   звук   интересно   легкие   медицина   тик ток   
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Последний на мурчание котика похож.

И в тик-токе бывает полезное...

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Метки: видео   врач   звук   интересно   легкие   медицина   тик ток   
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8k
Izrin Maria Час назад
Главное - не услышать, а понять причину того, что услышал.
Тут без образования - никуда.
"Прислушивающиеся к себе" пациенты поступают, как правило, в неизлечимой стадии вполне излечимых (в начале процесса) заболеваний.
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592
Mixan 38 минут назад
У меня после ковида (вся семья переболела ) вообще хрипы булькующие и отхаркиваться устал уже два месяца прошло ..Хотя дышать легко ,когда прокашлиешься и выплюнешь слизь ..Переболел в принципе легко ,в больницу не ходил (там народу много было по пять -шесть часов жена сидела мучалась ) ..Рака легкого боюсь ,курю много,от жизни такой хе хе
Живы будем не помрем ! А кто не курит и не пьет .тот здоровеньким помрет (шутка )))))
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Albigoec Час назад
Вот таким бы был Тик-Ток в СССР: познавательным.
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