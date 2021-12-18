Что врач слышит в лёгких

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Тут без образования - никуда.
"Прислушивающиеся к себе" пациенты поступают, как правило, в неизлечимой стадии вполне излечимых (в начале процесса) заболеваний.
Живы будем не помрем ! А кто не курит и не пьет .тот здоровеньким помрет (шутка )))))