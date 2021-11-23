Какая веселая "медвежатина". Встретишь такого игривого гиганта ночью и вмиг поседеешь!
Какая веселая "медвежатина". Встретишь такого игривого гиганта ночью и вмиг поседеешь!
Авторский пост
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И на самом деле очень умное существо
По легенде, Будда, спустившись к голодным китайцам, летел верхом на тибетском мастифе. Поэтому это породу иногда так и называют - Собака Будды.
В видео видно, что он собаку знает и пес довольный, играется. Хотя такая дура, один хрен кирпичей навалишь )