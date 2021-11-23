Азартное развлечение, с которого все началось

Медведь улёгся в яму, чтобы наблюдать за утками

Вооружен и очень опасен

Хозяйка, не поднимай больную тему

Неожиданное окончание процесса кормления рыбы

Когда понимаешь, что пора менять работу