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Не бойся, он не кусается

Не бойся, он не кусается (1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 16:21
Сообщество : Животные
Метки: Тибетский Мастиф   ватермарк   видео   животные   люди   прикол   размер   собака   

Какая веселая "медвежатина". Встретишь такого игривого гиганта ночью и вмиг поседеешь!

Forestdude

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Метки: Тибетский Мастиф   ватермарк   видео   животные   люди   прикол   размер   собака   
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3k
Дмитрий 2 часа назад
х....я се! Щенок поди ещё?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 19 минут назад
Жена давно собачку просит. Нужно ей видео показать.Может передумает :-)
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321
Чумной Доктор Полчаса назад
встреть я его ночью я бы испачкался- я себя знаю , я бы с ним в грязи катался и мацал пёселя . я часто к чужим собакам пристаю.
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2k
Алекс Полчаса назад
ох, его вычесывать.....
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7k
Ivan 50 минут назад
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39
sergizs Час назад
Ребята ! Так этот собакен ещё щенок ,месяцев 7-8 от роду .
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12
an Час назад
Это очень древняя порода из разряда малоссов (тибетский мастив) цена такой породы доходит до 5 мил долларов.
И на самом деле очень умное существо
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659
BHU1004 Час назад
Не так уж много там шерсти...
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2k
閃光 2 часа назад
Тибетский мастиф.
По легенде, Будда, спустившись к голодным китайцам, летел верхом на тибетском мастифе. Поэтому это породу иногда так и называют - Собака Будды.
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327
Денис Веселов 2 часа назад
Классный барбос))))
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3k
Egoro 2 часа назад
Это взаправду реальный собак??? Я в а.уе (не путать с АУЕ).
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10k
Majul 2 часа назад
Конечно не кусает, он сразу откусывает и с аппетитом лопает.
В видео видно, что он собаку знает и пес довольный, играется. Хотя такая дура, один хрен кирпичей навалишь )
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1k
Broscan 2 часа назад
Я бы выложил седые кирпичи
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