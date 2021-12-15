Колоритный туалет поклонника фильма Стэнли Кубрика

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Интересно оформленный туалет любителя как минимум одного фильма Стэнли Кубрика. Главное - не заглядывать в ванную комнату автора.
Подозреваю, что в этом туалете ещё ни у кого не возникало запоров.
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