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Колоритный туалет поклонника фильма Стэнли Кубрика

Колоритный туалет поклонника фильма Стэнли Кубрика (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 08:55
Сообщество : Кино
Метки: Ковер   Стивен Кинга.   Стэнли Кубрик   внезапно   сияние   туалет   фильм   
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Интересно оформленный туалет любителя как минимум одного фильма Стэнли Кубрика. Главное - не заглядывать в ванную комнату автора.
Подозреваю, что в этом туалете ещё ни у кого не возникало запоров.

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Метки: Ковер   Стивен Кинга.   Стэнли Кубрик   внезапно   сияние   туалет   фильм   
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