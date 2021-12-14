Возраст любимых актеров на момент съемок в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

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Знали ли вы, сколько сыгравшим в советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" актерам было лет на момент съемок? Возраст некоторых из них способен удивить.
Теперь вы знаете немного больше.
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