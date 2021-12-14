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Возраст любимых актеров на момент съемок в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Возраст любимых актеров на момент съемок в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 11:26
Сообщество : Кино
Метки: Иван Васильевич меняет профессию   СССР   актеры   возраст   знаменитости   кино   фильм   
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Знали ли вы, сколько сыгравшим в советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" актерам было лет на момент съемок? Возраст некоторых из них способен удивить.
Теперь вы знаете немного больше.

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Метки: Иван Васильевич меняет профессию   СССР   актеры   возраст   знаменитости   кино   фильм   
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