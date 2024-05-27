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В Иркутске поймали рысь, забежавшую на территорию школы

В Иркутске поймали рысь, забежавшую на территорию школы

Автор:
27 мая 2024 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Иркутск   животные   красотка   рысь   школа   
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Рысь сидела на дереве и с интересом осматривала окрестности.

Специалисты питомника «К-9» решили сначала усыпить дикую кошку, потом ловить и вывозить. В рысь выстрелили из духовой трубки дротиком о снотворным, но она не уснула сразу, а спрыгнула с дерева и отправилась гулять.

Животное поймал житель предместья Радищево. Он увидел почти засыпающую рысь и накрыл её тачкой. Потом приехали специалисты питомника и забрали лесную кошку.

В питомнике предположили, что рысь не пришла из леса, а сбежала у кого-то из дома: она спокойно относится к людям, не бросается и ведёт себя мирно. Если найдётся владелец, он должен будет предъявить лицензию на владение диким животным.


Отпускать рысь в природу в питомнике не собираются. За ней будут наблюдать. Если она выросла с человеком, то уже вряд ли сможет адаптироваться в лесу.

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Метки: Видео   Иркутск   животные   красотка   рысь   школа   
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1  комментарий
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Alex 15 минут назад
Может она за знаниями туда пришла, а ее выгнали.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
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