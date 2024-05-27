В Иркутске поймали рысь, забежавшую на территорию школы

Рысь сидела на дереве и с интересом осматривала окрестности.
Специалисты питомника «К-9» решили сначала усыпить дикую кошку, потом ловить и вывозить. В рысь выстрелили из духовой трубки дротиком о снотворным, но она не уснула сразу, а спрыгнула с дерева и отправилась гулять.
Животное поймал житель предместья Радищево. Он увидел почти засыпающую рысь и накрыл её тачкой. Потом приехали специалисты питомника и забрали лесную кошку.
В питомнике предположили, что рысь не пришла из леса, а сбежала у кого-то из дома: она спокойно относится к людям, не бросается и ведёт себя мирно. Если найдётся владелец, он должен будет предъявить лицензию на владение диким животным.
Отпускать рысь в природу в питомнике не собираются. За ней будут наблюдать. Если она выросла с человеком, то уже вряд ли сможет адаптироваться в лесу.
Источник:
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