В Иркутске поймали рысь, забежавшую на территорию школы

Специалисты питомника «К-9» решили сначала усыпить дикую кошку, потом ловить и вывозить. В рысь выстрелили из духовой трубки дротиком о снотворным, но она не уснула сразу, а спрыгнула с дерева и отправилась гулять.

Животное поймал житель предместья Радищево. Он увидел почти засыпающую рысь и накрыл её тачкой. Потом приехали специалисты питомника и забрали лесную кошку.

В питомнике предположили, что рысь не пришла из леса, а сбежала у кого-то из дома: она спокойно относится к людям, не бросается и ведёт себя мирно. Если найдётся владелец, он должен будет предъявить лицензию на владение диким животным.