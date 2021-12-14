Дизайнер Артемий Лебедев несколько часов получал «лещей» за крупные донаты от подписчиков

Дизайнер проводит прямые трансляции, во время которых за донат в пять тысяч рублей оценивает дизайн сайтов и логотипов любого желающего. Фишкой очередного стрима стало специальное устройство на голове Лебедева, которое за донаты от десяти тысяч било его пластиковой ладонью по лицу.



«Если я поставлю цену меньше, то у меня просто отвалится щека к концу стрима», — заявил Артемий. В итоге за трехчасовую трансляцию дизайнеру накидали около 260 000 рублей.



Перед вами небольшая подборка «лещей» с трансляции. В видео присутствует ненормативная лексика.