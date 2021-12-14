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Дизайнер Артемий Лебедев несколько часов получал «лещей» за крупные донаты от подписчиков

Дизайнер Артемий Лебедев несколько часов получал «лещей» за крупные донаты от подписчиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Артемий Лебедев   видео   дизайнер   донат   стрим   удар   
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Скандальный дизайнер Артемий Лебедев недавно провел стрим, в котором ему можно было ударить по лицу за донат в несколько тысяч рублей. Половину заработанной суммы дизайнер пожертвует на благотворительность.
Дизайнер проводит прямые трансляции, во время которых за донат в пять тысяч рублей оценивает дизайн сайтов и логотипов любого желающего. Фишкой очередного стрима стало специальное устройство на голове Лебедева, которое за донаты от десяти тысяч било его пластиковой ладонью по лицу.

«Если я поставлю цену меньше, то у меня просто отвалится щека к концу стрима», — заявил Артемий. В итоге за трехчасовую трансляцию дизайнеру накидали около 260 000 рублей.

Перед вами небольшая подборка «лещей» с трансляции. В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Артемий Лебедев   видео   дизайнер   донат   стрим   удар   
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9  комментариев
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587
Антон 2 часа назад
Вот если бы ему "Пельмень" дал леща, я бы посмотрел
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1k
Fiverknot 7 минут назад
Говнодизайнер, получающий заказы по протекции Мамы, имеющей знакомых во власти.
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509
pinbalist 10 минут назад
Это даже не "леща". Это так, пощекотать.
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7k
Alexandr Barhudarov 38 минут назад
Жалкая подделка...
В неповторимом оригинале Jova (WOT) били током за каждое матерное слово на стриме ...
Сам не фанат , но это того стоило .
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15k
Alex ASK 41 минуту назад
...и дилдо в рот ему ещё
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3k
Outcast Час назад
Наконец он получает деньги за то что у него действительно получается.
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Обоссать можно,не дорого только?
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17k
DeniZZka 2 часа назад
"Бл*ть, спасибо"
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4k
rutt 2 часа назад
Вот если бы ботинком и в шнобель, это было бы дело,а так баловство
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