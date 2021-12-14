Дизайнер Артемий Лебедев несколько часов получал «лещей» за крупные донаты от подписчиков

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Скандальный дизайнер Артемий Лебедев недавно провел стрим, в котором ему можно было ударить по лицу за донат в несколько тысяч рублей. Половину заработанной суммы дизайнер пожертвует на благотворительность.
Дизайнер проводит прямые трансляции, во время которых за донат в пять тысяч рублей оценивает дизайн сайтов и логотипов любого желающего. Фишкой очередного стрима стало специальное устройство на голове Лебедева, которое за донаты от десяти тысяч било его пластиковой ладонью по лицу.
«Если я поставлю цену меньше, то у меня просто отвалится щека к концу стрима», — заявил Артемий. В итоге за трехчасовую трансляцию дизайнеру накидали около 260 000 рублей.
Перед вами небольшая подборка «лещей» с трансляции. В видео присутствует ненормативная лексика.
«Если я поставлю цену меньше, то у меня просто отвалится щека к концу стрима», — заявил Артемий. В итоге за трехчасовую трансляцию дизайнеру накидали около 260 000 рублей.
Перед вами небольшая подборка «лещей» с трансляции. В видео присутствует ненормативная лексика.
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