Кошка упала с потолка и напугала мужчин

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В китайском городе Чжанчжоу кошка крайне эффектно появилась в здании пункта проката автомобилей. Животное неожиданно провалилось сквозь потолок и упало на стол к мужчинам.
Сотрудники заведения предположили, что кошка гонялась за мышью. Нарушительница спокойствия предпочла скрыться с места происшествия.
Забавный инцидент попал на камеру наблюдения.
Забавный инцидент попал на камеру наблюдения.
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