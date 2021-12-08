FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1023 поста • 401 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Кошка упала с потолка и напугала мужчин

Кошка упала с потолка и напугала мужчин (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 09:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Китай   видео   животные   кошка   падение   прикол   
661
1
1
В китайском городе Чжанчжоу кошка крайне эффектно появилась в здании пункта проката автомобилей. Животное неожиданно провалилось сквозь потолок и упало на стол к мужчинам.
Сотрудники заведения предположили, что кошка гонялась за мышью. Нарушительница спокойствия предпочла скрыться с места происшествия.

Забавный инцидент попал на камеру наблюдения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Китай   видео   животные   кошка   падение   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Топпер Харли 2 часа назад
Молодец что убежала, а то могли съесть)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
Паисий Полчаса назад
Парень за столом слева в чёрном - ваще посрать на всё)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Simpatico Holgazan 54 минуты назад
У них даже пункт проката автомобилей выглядит как опиумный притон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Накрыло: покушение кота на жизнь собаки Накрыло: покушение кота на жизнь собаки Девушка недолго радовалась своему воссоединению с пропавшей кошкой Девушка недолго радовалась своему воссоединению с пропавшей кошкой Кошка нашла эффектный способ спуститься со шкафа Кошка нашла эффектный способ спуститься со шкафа Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки Недоеденный бутерброд привлёк внимание пушистой воровки Бесстрашная кошка против самоуверенного пса Бесстрашная кошка против самоуверенного пса
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795800



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения
0
66
Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят...
"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию
0
59
"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию
Набирающие популярность в сообществах
На 18-летнюю британку в Замбии напал крокодил
0
4
На 18-летнюю британку в Замбии напал крокодил
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
1
18
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#картинки#приколы#история#Ynews#новости#сарказм#вкусно
#интересно#животные#подборка#кино#Москва#аварии#Разное#в мире#прикольные#комментарии
#фото#ватермарк#дтп#люди#интересное#СССР#Россия#коты#автомобили#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться