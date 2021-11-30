Аккуратный кот поправил игрушку, которую чуть не уронил

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Владелец кота запечатлел забавный эпизод из жизни своего питомца. Во время прыжка со стола животное чуть не уронило кубик Рубика хозяина, а затем аккуратно поправило головоломку.
Хозяин, да не переживай ты. Сейчас всё поправлю.
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