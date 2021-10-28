Кошка нашла эффектный способ спуститься со шкафа

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Ловкая кошка продемонстрировала свой необычный способ спуститься со шкафа. Домашняя хищница легко и непринуждённо соскальзывает вниз головой между шкафом и стеной.
Эффектный и явно давно отработанный трюк.
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