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Сообщество Без кота и жизнь не та 987 постов • 397 подписчиков подписаться
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Кошка нашла эффектный способ спуститься со шкафа

Кошка нашла эффектный способ спуститься со шкафа (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 10:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   коты   кошка   прикол   шкаф   
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Ловкая кошка продемонстрировала свой необычный способ спуститься со шкафа. Домашняя хищница легко и непринуждённо соскальзывает вниз головой между шкафом и стеной.

Эффектный и явно давно отработанный трюк.


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Метки: видео   животные   коты   кошка   прикол   шкаф   
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2  комментария
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25k
Vazari Час назад
Давно известно, что коты это жидкость. Вот он и стек со шкафа.
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2k
VikaR Час назад
Ловко и эффектно. Кошке - респект.
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