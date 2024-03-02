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Девушка нашла детёныша рыси, когда гуляла с собакой

Девушка нашла детёныша рыси, когда гуляла с собакой

Автор:
02 марта 2024 12:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   животные   забота   красота   милота   рысь   
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Никогда не знаешь, что встретишь по тропе, отправляясь в поход. Одна девушка и её собака наслаждались отдыхом на свежем воздухе, когда увидели на тропе что-то маленькое. Это был крошечный безобидный на вид котёнок рыси.

Это действительно красивое животное!

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Метки: Видео   Спасение   животные   забота   красота   милота   рысь   
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15  комментариев
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6k
Babangdida Час назад
Чем больше кот, тем больше восторга.
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7k
klop 8 минут назад
Надеюсь у соседей нет курятника.
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14k
Григорий Бабкин 9 минут назад

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1k
likiloki 16 минут назад
Похоже, ей хирургически удалили когти. Лучше бы отдала в заповедник
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521
Шэльмавье фон Шольценко 21 минуту назад
Бозе какая красавица...
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4k
Владимир Полчаса назад
дайте-два!!!
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1k
ProFanas 47 минут назад
Повезло что рядом мамаши не оказалось... радость бы сменилась печалью...
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10k
Zhora Час назад
Котэ шикарен)
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281
CyraxMotorsport Час назад
Рысь, а жрет и срет наверное как лошадь)))
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8k
Alex Час назад
Котешек )
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Navygator Час назад
"Тропой бескорыстной любви" (с) фильм такой есть))
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Liberman Час назад
Стерилизовать надо.
А то поведение поменяется.
И вот тогда...
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402
ApolloOne Час назад
Рысь неплохо приручается, так что норм. Только места надо много.
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2k
КАКАнгел Час назад
когда ни будь я выйду на пенсию и может тоже спасу себе рысь с зверофермы.
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