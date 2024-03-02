Девушка нашла детёныша рыси, когда гуляла с собакой

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Никогда не знаешь, что встретишь по тропе, отправляясь в поход. Одна девушка и её собака наслаждались отдыхом на свежем воздухе, когда увидели на тропе что-то маленькое. Это был крошечный безобидный на вид котёнок рыси.
Это действительно красивое животное!
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А то поведение поменяется.
И вот тогда...