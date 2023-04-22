FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1569 постов • 467 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Сотрудник магазина спас маленького котёнка из гипсокартонной стены

Сотрудник магазина спас маленького котёнка из гипсокартонной стены

Автор:
22 апреля 2023 09:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   добро   котенок   люди   поступок   спасение   фото   
945
1
1

В одном из магазинов Копейска со стороны стены доносились звуки очень похожие на мяуканье котенка. Сотрудники магазина позвонили руководству, но оно отказалось демонтировать стену и приказало не заниматься ерундой и работать дальше.

Тогда один из сотрудников взял ответственность и финансовые расходы на себя и сломал стену. В ней оказался крохотный комочек, который неизвестно как туда попал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: видео   добро   котенок   люди   поступок   спасение   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Том Сойер 10 часов назад
Парень - молодчага, руководство - га.ндоны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д 4 часа назад
Молодец, спас кошачью душу, уважуха парню!
А гипсокартон несложно замалевать, главное колер подобрать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дюндя 4 часа назад
Дело лет двадцать назад было. Жил я в коммуналке с общей кухней, естественно. У соседки, которая была лет на 6 старше меня, была кошка, молодая. Соседка прибухивала постоянно, соответственные и гости к ней приходили. Но не об этом. Так вот, окотилась её кошка в первый раз сразу девятью котятами на кухне. Прихожу, а она в коробке с котятами. увидела меня и сразу вылеза и под стол полезна, а оттуда писк кошачий. Смотрю, но никого не вижу. А в полу небольша дырка. В общем, пришлось раздирать пол и доставать десятого, который провалился под пол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Лесли 🥰 5 часов назад
Господи какой крошечный совсем. Парень молодец, а вот руководство сволочи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 6 часов назад
Руководство больше устраивал запах падали и бесконечные мухи. Сотруднику тоже хорошо, его не уволят, пока он стену не починит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS 7 часов назад
Видимо где-то наверху было их "норка" и один котенок провалился, нужно бы поискать маму ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
perekrestok 8 часов назад
Как он туда забрался? Ему скорее всего и недели нет! Раз с голоду не помер то наверняка мама есть и вокруг бегает и ищет! А парень молодец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 9 часов назад
Герой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Alex ASK 9 часов назад
ЧЕЛОВЕК !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Slonyash 9 часов назад
Котенок маленький, а плюс в карму большой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
parallax 10 часов назад
Человек!
Надеюсь он его забрал домой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

273464



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дельные советы от истинных хитрецов
Дельные советы от истинных хитрецов
30 добрых, безумных и просто душераздирающих фото со страниц мировой истории
30 добрых, безумных и просто душераздирающих фото со страниц мировой истории
Набирающие популярность в сообществах
ЕГЭ: смешные истории и секреты⁠⁠
ЕГЭ: смешные истории и секреты⁠⁠
Искусственный интеллект сделал персонажей «Симпсонов» реальными людьми
Искусственный интеллект сделал персонажей «Симпсонов» реальными людьми
Хорошая находка для любителей детективов
Хорошая находка для любителей детективов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина увольнения

Лучшие демотиваторы
Хотел было завести собаку, но кот заверил что справится сам.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#автомир#машина#люди#авто аварии#Еда#кино#Приколы
#Юмор#интересно#интересное#в мире#аварии#США#познавательно#забавно#Мемы#Фотографии
#история#факты#автомобили#Прикол#дтп#кот#кошка#картинки#наука#Автовсячина
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – народный смартфон уже в России Парень успел поймать выпавшую из окна собаку Парень успел поймать выпавшую из окна собаку Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб Мужчина спас кота, залезшего на высокий столб Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти девочку Мужчина рискнул жизнью, чтобы спасти девочку Житель Подмосковья убедил мужчину не прыгать с моста Житель Подмосковья убедил мужчину не прыгать с моста Смелый щенок спас кота, который упал в воду Смелый щенок спас кота, который упал в воду

На что жалуетесь?

Вернуться