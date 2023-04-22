Сотрудник магазина спас маленького котёнка из гипсокартонной стены

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В одном из магазинов Копейска со стороны стены доносились звуки очень похожие на мяуканье котенка. Сотрудники магазина позвонили руководству, но оно отказалось демонтировать стену и приказало не заниматься ерундой и работать дальше.
Тогда один из сотрудников взял ответственность и финансовые расходы на себя и сломал стену. В ней оказался крохотный комочек, который неизвестно как туда попал.
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Надеюсь он его забрал домой.