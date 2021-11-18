Депутаты Госдумы готовят обращение в Росприроднадзор после видео с Басковым и испуганным тигрёнком

224
1
1
Во время съёмок "Новогоднего огонька" произошёл неприятный инцидент с тигрёнком и Николаем Басковым. Певец взял зверя на руки и хищник от испуга решил справить нужду.
Видео со съемок в своем Instagram выложил телеведущий Андрей Малахов. Сейчас в Госдуме готовят обращение в Росприроднадзор.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал следующее:
«Мы на руководство телеканала готовим соответствующий запрос в Росприроднадзор, чтобы была проведена проверка элементарного соблюдения законодательства. Ну что это такое? Символ каждого года будет использоваться? Это же не крыса и не кролик, это тигр, потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать. Это же не в цирке происходило, не в зоопарке, где могли быть созданы соответствующие условия, это происходило на съёмочной площадке, где явно этих условий не было. Ситуация вызывает недоумение, взрослые люди…»
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал следующее:
«Мы на руководство телеканала готовим соответствующий запрос в Росприроднадзор, чтобы была проведена проверка элементарного соблюдения законодательства. Ну что это такое? Символ каждого года будет использоваться? Это же не крыса и не кролик, это тигр, потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать. Это же не в цирке происходило, не в зоопарке, где могли быть созданы соответствующие условия, это происходило на съёмочной площадке, где явно этих условий не было. Ситуация вызывает недоумение, взрослые люди…»
×
×
Помимо этого, депутат задался вопросами, откуда тигренок взялся на сцене, что с ветеринарными документами и законно ли его ввезли. Мужчина заявил, что подобные кадры коробят:
«Безусловно, с учётом того, что год Тигра наступает, такие кадры коробят. Это же не театральный реквизит, это не домашнее животное. Здесь есть этический момент, с точки зрения того, а это обязательно было делать? На это будет смотреть вся страна, на маленького тигрёнка, которого используют как реквизит, а он не реквизит, это хищник. Как с ним обращаются, это вызывает категорическое неприятие».
«Безусловно, с учётом того, что год Тигра наступает, такие кадры коробят. Это же не театральный реквизит, это не домашнее животное. Здесь есть этический момент, с точки зрения того, а это обязательно было делать? На это будет смотреть вся страна, на маленького тигрёнка, которого используют как реквизит, а он не реквизит, это хищник. Как с ним обращаются, это вызывает категорическое неприятие».
Источник:
Ссылки по теме:
- Отмороженный гусь против тигра
- Недовольное тигриное "мяу"
- Амурский тигр вышел к поселку Приморского края и напугал жителей
- Фотогеничный осел затмил белого тигра
- Бульдог пытается спасти Леонардо Ди Каприо
22
Понравилось22
Новости партнёров
Теперь ночь спать не буду...