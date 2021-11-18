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Депутаты Госдумы готовят обращение в Росприроднадзор после видео с Басковым и испуганным тигрёнком

Депутаты Госдумы готовят обращение в Росприроднадзор после видео с Басковым и испуганным тигрёнком (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 10:45
Сообщество : Животные
Метки: Голубой Огонек   Николай Басков   басков   видео   животные   знаменитости   скандал   тигр   
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Во время съёмок "Новогоднего огонька" произошёл неприятный инцидент с тигрёнком и Николаем Басковым. Певец взял зверя на руки и хищник от испуга решил справить нужду.
Видео со съемок в своем Instagram выложил телеведущий Андрей Малахов. Сейчас в Госдуме готовят обращение в Росприроднадзор.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал следующее:

«Мы на руководство телеканала готовим соответствующий запрос в Росприроднадзор, чтобы была проведена проверка элементарного соблюдения законодательства. Ну что это такое? Символ каждого года будет использоваться? Это же не крыса и не кролик, это тигр, потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать. Это же не в цирке происходило, не в зоопарке, где могли быть созданы соответствующие условия, это происходило на съёмочной площадке, где явно этих условий не было. Ситуация вызывает недоумение, взрослые люди…»

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Метки: Голубой Огонек   Николай Басков   басков   видео   животные   знаменитости   скандал   тигр   
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7  комментариев
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4k
livaneth 42 минуты назад
А если бы привели взрослого тигра - то обосрался бы Басков.
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570
vijilante 4 минуты назад
Мерзкий Басков, мерзкий.
Теперь ночь спать не буду...
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435
WadDad 7 минут назад
Нет, ну откуда такие бурматовы берутся? Или у них когнитивные способности сразу пропадают при занятии опрелённого кресла? Меня, например, пугают такие чиновники.
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4k
VL 24 минуты назад
Этот воющий полупокер конченое чмо...
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3k
DyadyaSasha Полчаса назад
Уроды
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10k
Lev Asriev 48 минут назад
Напомнили, блин...Что скоро опять начнется эта круговерть бесноватых упырей из каждого утюга. А тигренка жалко. Оказаться спиной перед Басковым-тут любой обосрется.
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