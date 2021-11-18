Депутаты Госдумы готовят обращение в Росприроднадзор после видео с Басковым и испуганным тигрёнком

Помимо этого, депутат задался вопросами, откуда тигренок взялся на сцене, что с ветеринарными документами и законно ли его ввезли. Мужчина заявил, что подобные кадры коробят: «Безусловно, с учётом того, что год Тигра наступает, такие кадры коробят. Это же не театральный реквизит, это не домашнее животное. Здесь есть этический момент, с точки зрения того, а это обязательно было делать? На это будет смотреть вся страна, на маленького тигрёнка, которого используют как реквизит, а он не реквизит, это хищник. Как с ним обращаются, это вызывает категорическое неприятие».

2021-11-18T10:45:11+03:00