Собака демонстрирует чудеса дрессировки

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Собака породы малинуа мастерски проходит полосу препятствий. Дух захватывает!
У дрессировщика явный талант. Собака Итана Ханта, не иначе!
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У меня тоже была собачка (мальтийская болонка по имени Тимоша)... Умненький и хороший собачёныш был...
Только в память о нём я больше не заводил домашних питомцев. Так как очень тяжело с ними расставаться, когда Они уходят на Радугу...
И только снится Тимка мне......