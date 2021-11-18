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Собака демонстрирует чудеса дрессировки

Собака демонстрирует чудеса дрессировки (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 08:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   дрессировка   животные   интересно   полоса препятствий   собака   
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Собака породы малинуа мастерски проходит полосу препятствий. Дух захватывает!
У дрессировщика явный талант. Собака Итана Ханта, не иначе!

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Метки: видео   дрессировка   животные   интересно   полоса препятствий   собака   
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6  комментариев
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42k
Крайт 2 часа назад
Очень здорово! Какой хороший и дрессированный собачёныш!
У меня тоже была собачка (мальтийская болонка по имени Тимоша)... Умненький и хороший собачёныш был...
Только в память о нём я больше не заводил домашних питомцев. Так как очень тяжело с ними расставаться, когда Они уходят на Радугу...
И только снится Тимка мне......
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1k
Наташа Гадова Полчаса назад
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Укротитель 6огдашек Полчаса назад
Собака-полосупрепятствийпреодолевака
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77
Faithless 41 минуту назад
Кто это у нас хороший мальчик!?
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14k
vikklu 2 часа назад
Красавец!
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