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Смышлёный пёс копает траншею для воды

Смышлёный пёс копает траншею для воды (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 12:56
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   позитив   приколы   собака   сша   траншея   
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Проживающий в американском городе Стоксдейл пёс всегда готов прийти на помощь хозяевам. Стоит только вылить воду на землю, как четвероногий друг человека начинает ловко копать канаву для неё.
Хороший мальчик помог предотвратить небольшое "наводнение". Обратите внимание с каким интересом и энтузиазмом он работает.

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Метки: видео   животные   позитив   приколы   собака   сша   траншея   
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2  комментария
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119
Ка-Пэкс 59 минут назад
Это он играет, но получилось прикольно)) лайк пёселю
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13k
Объект реальности 6 минут назад
производительность феноменальная.
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