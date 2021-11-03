Смышлёный пёс копает траншею для воды

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Проживающий в американском городе Стоксдейл пёс всегда готов прийти на помощь хозяевам. Стоит только вылить воду на землю, как четвероногий друг человека начинает ловко копать канаву для неё.
Хороший мальчик помог предотвратить небольшое "наводнение". Обратите внимание с каким интересом и энтузиазмом он работает.
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