Когда ты ну очень плохой мальчик

Пасмурным днем, пока хозяева были в отъезде их 10-летний английский мастифф по кличке Титан решил спрятаться от дождя. Первой, что ему попалось на пути, оказалась припаркованная у дома машина для гольфа.

Он залез в нее и случайно нажал педаль газа. Так как пес любил кататься на этой машинке со своими хозяевами, то когда она внезапно поехала, он совсем не испугался.

Описав полукруг, Титан умудрился врезаться в стоящий неподалеку автомобиль своих хозяев. При этом мохнатый водитель даже не испугался. Он скучающей походкой покинул место аварии, оставив крайне неприятный сюрприз своих хозяевам.