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Когда ты ну очень плохой мальчик

Когда ты ну очень плохой мальчик (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2021 16:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   животные   машина для гольфа   собака   
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Домашние животные порой приносят своим хозяевам немало хлопот. Уничтоженные клумбы, погрызенная мебель и обувь, оборванные обои - далеко не полный список тех бед, которые может сотворить мохнатый любимец, когда ему скучно. Но этот пес из Канады решил превзойти всех своих собратьев.

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Метки: Юмор   видео   животные   машина для гольфа   собака   
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255
Киса Кацман 2 часа назад
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Чумной Доктор 55 минут назад
хороший мальчик и урон минимальный. это вам не кожаный диван порвать.
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2k
Александр Алехин Час назад
Вот бы хозяева то понервничали на тему "кто это сделал" если бы камеры не было.
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161
Karinavirus 2 часа назад
Потрачено
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14k
vikklu 2 часа назад
Это начало...
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