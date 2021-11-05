Когда ты ну очень плохой мальчик

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Домашние животные порой приносят своим хозяевам немало хлопот. Уничтоженные клумбы, погрызенная мебель и обувь, оборванные обои - далеко не полный список тех бед, которые может сотворить мохнатый любимец, когда ему скучно. Но этот пес из Канады решил превзойти всех своих собратьев.
Пасмурным днем, пока хозяева были в отъезде их 10-летний английский мастифф по кличке Титан решил спрятаться от дождя. Первой, что ему попалось на пути, оказалась припаркованная у дома машина для гольфа.
Он залез в нее и случайно нажал педаль газа. Так как пес любил кататься на этой машинке со своими хозяевами, то когда она внезапно поехала, он совсем не испугался.
Описав полукруг, Титан умудрился врезаться в стоящий неподалеку автомобиль своих хозяев. При этом мохнатый водитель даже не испугался. Он скучающей походкой покинул место аварии, оставив крайне неприятный сюрприз своих хозяевам.
Он залез в нее и случайно нажал педаль газа. Так как пес любил кататься на этой машинке со своими хозяевами, то когда она внезапно поехала, он совсем не испугался.
Описав полукруг, Титан умудрился врезаться в стоящий неподалеку автомобиль своих хозяев. При этом мохнатый водитель даже не испугался. Он скучающей походкой покинул место аварии, оставив крайне неприятный сюрприз своих хозяевам.
Вычислить коварного хулигана помогла камера наблюдения. Машину починили, а Титана за "покатушки" не наругали. Ведь виноват в этой аварии оказался сам хозяин, он просто забыл обесточить свой гольф кар, вот и поплатился за свою небрежность.
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Метки: Юмор видео животные машина для гольфа собака
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